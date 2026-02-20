En cuestión de meses, Apuestas Royal pasó de ser una marca desconocida a estamparse en las camisetas de 11 de los 16 clubes del Campeonato Nacional 2026.

Lo que prometía oxígeno financiero para instituciones con presupuestos ajustados hoy amenaza con transformarse en un problema mayor: la empresa no habría pagado la primera cuota comprometida en los contratos de patrocinio.

Según se informó, el vencimiento estaba fijado para el 31 de enero, pero a la fecha varios clubes aseguran no haber recibido el dinero.

El “cuento del tío” de Apuestas Royal: 3 millones de dólares en el aire

La casa de apuestas, de origen venezolano y con sede en Curazao, habría comprometido una inversión de unos 3 millones de dólares para auspiciar a gran parte de los equipos de primera división.

Los clubes que hoy sufren por este acuerdo son Deportes Concepción, Deportes Limache, Audax Italiano, Cobresal, Huachipato, Ñublense, Unión La Calera, Universidad de Concepción y Deportes La Serena, a los que se suman Everton de Viña del Mar y Palestino (como auspiciador secundario).

Según información de ADN, el acuerdo estipulaba que la primera cuota de esta millonaria prima debía ser cancelada el último día de enero. Fecha que ya pasó y varios de estos clubes no han recibido ni un solo peso en sus arcas.

Las camisetas del último clásico penquista / Photosport

La radical medida de Limache: “Saldremos con el sponsor tapado”

Ante este tenso escenario, la paciencia se agotó en la Región de Valparaíso. César Villegas, presidente de Deportes Limache, fue uno de los dirigentes que sacó la voz, frustrado por la falta de comunicación con la empresa.

“La fecha de pago era el 31 de enero y, a la fecha, no han respondido ni los WhatsApp ni los correos”, apuntó el timonel Tomatero, dejando al descubierto el silencio absoluto de la marca.

Villegas lanzó un ultimátum que podría generar un efecto dominó en el resto de los clubes afectados: “Nosotros mandamos un correo ayer y hoy nuevamente. Si de aquí a mañana no cancelan la cuota, nosotros para el partido con U de Chile saldremos con el sponsor tapado y ya el lunes buscaríamos las medidas pertinentes y otro auspiciador”.

“Así no nos gusta trabajar, porque uno hace una planificación en base a los flujos e ingresos”, cerró tajantemente el dirigente, sumando un nuevo capítulo oscuro a la llegada de esta marca, la cual ya había desatado el rechazo de los hinchas que cuestionaban su legitimidad y transparencia.