La U de Chile de Francisco Meneghini sufrió de sobremanera el pasado domingo en el Estadio Nacional. Los azules se debieron conformar con un empate ante Deportes Limache por la cuarta fecha del torneo, y por si fuera poco, una de sus principales figuras se lesionó.

Se trata de Lucas Assadi, quien sufrió algunas molestias físicas que le impidieron seguir en la cancha. Esta situación alertó rápidamente al cuerpo técnico de los universitarios, considerando que su próximo partido es ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico.

El diagnóstico de Lucas Assadi en la U de Chile

Sobre el final de la primera parte, Lucas Assadi fue a disputar un balón con Joaquín Montecinos, pero el volante de la U de Chile sacó la peor parte y acusó rápidamente problemas físicos. Esto provocó que fuera reemplazado en el entretiempo del partido por Maximiliano Guerrero.

Si bien desde el Centro Deportivo Azul no han emitido un parte médico oficial, fue Radio ADN, quien reveló que el diagnóstico inicial indica que el talentoso mediocampista sufrió un esguince en su tobillo izquierdo, aunque detalló que no se trata de una lesión grave y que incluso este lunes abandonó la clínica caminando y posteriormente manejó su vehículo.

El cuerpo médico de los universitarios está a la espera de los resultados de los exámenes a los que se sometió el futbolista para conocer la gravedad de su dolencia y evaluar si llegará en condiciones para el Superclásico del próximo domingo ante Colo Colo.

El plantel de la U tuvo libre esta jornada tras igualar ante Limache y retornará a las prácticas este martes, donde se concentrarán en la planificación del compromiso ante los albos en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile volverá a saltar a la cancha este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Posteriormente, los azules se enfocarán rápidamente en el compromiso ante Palestino por la ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana, el cual está programado para el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional. El ganador de dicho partido accederá a la fase de grupos del certamen continental, mientras que el perdedor quedará sin competencias internacionales el 2026.

