El volante de Colo Colo, Claudio Aquino, hizo un profundo análisis del gran momento que vive el equipo, el cual marcha líder en el Campeonato Nacional y también en su grupo en la Copa de la Liga.

Eso sí, el mediocampista fue autocrítico respecto a su desempeño en el club a cual arribó a inicios del 2025 y aseguró que no está conforme con lo que ha mostrado en los albos.

¿Qué dijo Claudio Aquino sobre el presente de Colo Colo?

Claudio Aquino conversó con Cooperativa Deportes, donde fue consultado por el complejo 2025 que vivió Colo Colo. “No me gusta hablar mucho del año pasado porque ya pasó, es historia, pero sí fue complicado, fue duro no poder conseguir resultados y no lograr lo que nos propusimos como equipo y como grupo”, dijo de entrada.

Sin embargo, destacó que el equipo hoy esté viviendo la otra cara de la moneda. “Hoy por suerte las cosas cambiaron, el grupo está fuerte, está unido, que es lo importante. Y creo que se ve reflejado dentro de la cancha”, afirmó.

Respecto a las claves del renacer del equipo, Aquino apuntó que “mejoramos en hacernos fuertes defensivamente. Ese fue el primer factor que mejoramos este año, ya sea con línea de tres, de cinco o de cuatro. Todo el equipo se ha afianzado”.

¿Cuál fue la autocrítica de Claudio Aquino en Colo Colo?

Por otro lado, Aquino señaló que “Colo Colo es un equipo inmenso, un equipo muy grande donde siempre van a buscar un detalle. Por ahí jugamos súper bien, cometemos un mínimo error y se quedan con ese error. Sabemos que vamos a estar en el ojo de la tormenta, pero me lo tomo con tranquilidad porque sé que las cosas las estamos haciendo bien”.

En ese sentido, hizo una potente autocrítica sobre su desempeño en el club. “No estoy conforme ni satisfecho con lo que hice; sé que aún puedo dar mucho más. Trabajo día a día para poder mejorar y darle al equipo lo que yo sé hacer: Dar pases, hacer goles y sumar asistencias”, concluyó.

En resumen

Claudio Aquino lamentó el 2025 de Colo Colo

Destacó el momento que vive el equipo el 2026

Hizo una potente autocrítica sobre su desempeño y manifestó no estar conforme con lo que ha hecho en el club

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