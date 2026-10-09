Datos Clave Pelea por la parte baja: Cobresal recibe a U de Concepción por la fecha 24, en un duelo directo por no descender. Último registro en el torneo: Victoria por la mínima del Campanil en casa. ¿Cuándo es la final por la permanencia?: Este sábado 10 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

El Campeonato Nacional 2026 entra en su recta final, con las disputas directas por la corona, clasificación a zona de copas internacionales y descensos. En esta última arista asoman Cobresal y Universidad de Concepción, quienes tendrán que chocar por la fecha 24 en una verdadera final por la permanencia.

Por la vigésima cuarta jornada de la división de honor, los Mineros y el Campanil disputarán un duelo vital en el Estadio El Cobre de El Salvador, debido a que ambas escuadras pelean por el 14° y 15° lugar de la tabla de posiciones, y están a dos puntos de diferencia en su lucha por mantener la categoría.

La parte baja de la tabla está que arde, con Cobresal en el antepenúltimo lugar con 24 unidades. Los dirigidos por Gustavo Huerta escaparon hace tres fechas de la zona de descenso, pero se mantienen en la pelea por ese último cupo que pierde la categoría. Por su parte, Universidad de Concepción es penúltimo con 22 puntos, y está descendiendo hasta la fecha de la división de honor.

¿Cómo llegan Cobresal y U de Concepción a la fecha 24?

Cobresal ha logrado sumar puntos vitales en las últimas fechas del Campeonato Nacional 2026, y uno de ellos fue la importante victoria en condición de local ante Coquimbo Unido en El Salvador. Los Mineros se impusieron por 3-2, y aseguraron estar fuera por una jornada completa de los puestos de descenso.

El escenario de Universidad de Concepción es completamente distinto, ya que no sabe de triunfos desde su victoria ante la U de Chile el 30 de agosto. En septiembre disputó dos cotejos, los cuales perdió, y su último duelo fue el 2 de octubre, el cual culminó en derrota por 0-2 ante Huachipato en como local.

Último choque entre Cobresal y U de Concepción por el Campeonato Nacional

Mineros y Campaniles se han enfrentado en tres ocasiones durante el año 2026, siendo dos cotejos por Copa de la Liga y el restante por el Campeonato Nacional. En la copa se quedaron con un triunfo cada uno, pero por la división de honor la victoria se quedó en la región de Collao.

El pasado 12 de abril, Universidad de Concepción recibió por la fecha 9 a Cobresal en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en un cotejo que terminó con los locales como ganadores. El resultado fue 1-0 a favor del Campanil, debido al tanto a los 30’ minutos de Jeison Fuentealba.

¿Cuándo juegan Cobresal vs U de Concepción?

Cobresal y Universidad de Concepción disputarán una verdadera final por la permanencia en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que decidirá quién terminará la jornada en zona de descenso. El choque entre Mineros y el Campanil se disputará este sábado 10 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.