Universidad de Chile vuelve a la competencia con un partido clave frente a Palestino, y Felipe Salomoni se mantiene claro sobre las prioridades del equipo. El lateral izquierdo azul habló en conferencia de prensa sobre cómo enfrentan la recta final del torneo nacional y el desafío físico que eso implica.

“Será un partido que se definirá por detalles. Tenemos que estar preparados para combatir”, aseguró Salomoni, dejando en evidencia que la U mira cada partido con enfoque total, sin perder de vista los objetivos mayores.

⚽ El objetivo de la U según Salomoni

Con 17 puntos de diferencia respecto a Coquimbo Unido, la distancia parece difícil de remontar. Sin embargo, Salomoni se mantiene optimista: “Tenemos que ir partido a partido y ganarlos todos. Sabemos que es difícil llegar al primer puesto, pero lo vamos a intentar”. Además, explicó que si no logran el título, asegurar el segundo lugar les permitiría clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El defensor también destacó la importancia de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Lanús en semifinales: “Todos sabemos lo que significa la Sudamericana. Faltan pocos partidos para lograr el gran objetivo”. La combinación de compromisos locales e internacionales exige máxima concentración y resistencia física.

💪 Desgaste y preparación: el desafío de la U

Salomoni subrayó que la Universidad de Chile es el equipo con más partidos jugados hasta ahora, lo que implica un desgaste considerable: “Puede ser que haya un desgaste, pero tenemos que estar preparados para jugar, ya sea si nos toca 10, 45 o 90 minutos”, concluyó.

Ese es precisamente el detalle que puede cambiar el futuro de la U: la combinación de mentalidad enfocada en cada partido y gestión del desgaste físico. Si el equipo logra mantener la concentración y la resistencia, cada partido ganado los acercará a sus objetivos, ya sea pelear el campeonato o asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026.