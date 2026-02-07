Colo Colo vuelve al Estadio Monumental con una mochila cargada de presión, pero también con una estadística que pesa. Tras un estreno con una derrota, el equipo albo enfrenta a un rival que históricamente ha sido terreno fértil para sus mejores números: Everton de Viña del Mar.

La segunda fecha del Campeonato Nacional pone frente a frente a dos equipos urgidos de puntos, pero no en igualdad de condiciones cuando se mira el pasado. Para el hincha colocolino, los duelos ante los ruleteros suelen ser sinónimo de control, dominio y resultados favorables. Y los registros no dejan espacio para la duda.

📊 Colo Colo y la mayor supremacía del fútbol chileno

En Primera División, Colo Colo sostiene la ventaja más amplia registrada ante un mismo rival. En 140 enfrentamientos frente a Everton, el balance marca 81 triunfos albos, 31 empates y apenas 28 victorias viñamarinas. La diferencia: 53 partidos, según datos recopilados por el periodista Luis Reyes.

El cuadro del Cacique domina con holgura otros cruces históricos del campeonato nacional, como Palestino, Unión Española, Audax Italiano y la Universidad de Chile, todos con diferencias superiores a los 40 partidos. Una tendencia que refuerza la idea de un equipo que, más allá de los momentos deportivos, ha sabido imponer jerarquía sostenida en el tiempo.

⚽ Un partido que exige respuesta inmediata

El calendario de esta temporada, no perdona. Ambos equipos llegan golpeados y con la obligación de sumar, pero el Monumental vuelve a ser un factor que inclina la balanza desde antes del pitazo inicial.

Colo Colo necesita validar su plantel y su inversión en cancha, Mientas que Everton, necesita romper una estadística que lleva décadas persiguiéndolo.

🕣 ¿A qué hora es el partido entre Colo Colo y Everton?

El partido entre Colo Colo y Everton se juega este sábado a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.