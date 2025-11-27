Colo Colo pone máxima concentración en lo que será su importante encuentro con Cobresal este viernes en el inicio de la Fecha 29 del Campeonato Nacional, aunque a poco tiempo de que finalice esta temporada también es tema de interés el rearmado del plantel para el próximo año, donde toman parte los posibles fichajes y también las renovaciones del actual plantel.

Hay cuatro jugadores que verán el fin de sus contratos con Colo Colo apenas culmine el próximo mes de diciembre y en torno a ello es que son dos referentes de ese pequeño grupo que ya planean un empeñoso gesto hacia el club para así garantizar su renovación con miras al 2026.

𝐁𝐮𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬 💪🏻⚽️



Cada vez falta menos para el partido del viernes ante Cobresal a las 18:30 hrs 👀🤟🏻#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/mokQxTc7IY — Colo-Colo (@ColoColo) November 26, 2025

👀 La rebaja de sueldo que proponen dos referentes para seguir siendo albos

Entre los nombres que deben resolver su futuro ante el inminente término de sus contratos con Colo Colo se encuentran los de Mauricio Isla y Emiliano Amor, dos de los experimentados en el equipo que dirige Fernando Ortiz y que plantean una beneficiosa propuesta para permanecer en Macul.

Ya en los últimos días hubo trascendidos que apuntaron a que Isla estaría dispuesto a rebajar el salario de casi 35 millones mensuales que recibe en la escuadra alba, un camino que seguiría Amor para manifestar su intención de seguir siendo jugador del Popular.

Así lo consigna el portal Redgol, que indica que pese a que el zaguero nacionalizado sirio se encontraría en la lista de borrados para el 2026, su disposición a reducir su sueldo podría abrir una ventana a su continuidad, una motivación que tendría sustento en la vida que ha formado “Emi Love” en Chile, donde incluso junto a su pareja ya lanzaron una marca de ropa, situación que los tiene bastante cómodos en nuestro país.

Isla y Amor rebajarían sus sueldos para continuar en Colo Colo en 2026/ © Photosport

✍️ ¿Quiénes son los otros jugadores que terminan contrato en Colo Colo?

Por otro lado, el citado medio pone el escenario de los otros dos jugadores que terminan contrato en Colo Colo y que podrían poner fin a su etapa en el Monumental.

Es el caso de Alexander Oroz, quien ha sufrido un 2025 marcado por constantes lesiones y de Sebastián Vegas, quien vería el fin de su préstamo en el Cacique y su regreso a Monterrey estaría prácticamente zanjado, a menos que desde México le vuelvan a buscar un nuevo destino en nuestro país o Sudamérica.