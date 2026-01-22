La transmisión del fútbol chileno en televisión abierta no es novedad. Año a año, el Campeonato Nacional ha tenido presencia fuera del cable, con un partido por fecha disponible para todo el país. Lo que sí cambia de manera relevante en 2026 es quién toma ese lugar.

Para la próxima temporada, el torneo chileno tendrá un nuevo socio en la señal abierta. Canal 13 será el encargado de emitir encuentros del torneo, tras alcanzar un acuerdo con TNT Sports, actual titular de los derechos televisivos del fútbol chileno. El trato contempla la transmisión de un partido por fecha, en vivo y en directo.

⚽ Campeonato Nacional 2026: el cambio de canal que reordena la transmisión

El acuerdo establece que Canal 13 utilizará su señal abierta y sus plataformas digitales para llevar el fútbol nacional a todo el país. Esto incluye su pantalla principal y soportes online, reforzando la lógica multiplataforma que ya se instaló en temporadas anteriores.

Desde la estación televisiva explican que la apuesta se sostiene en su experiencia histórica en eventos deportivos. Cristián Núñez, director ejecutivo de Canal 13, destacó que “nuestro canal tiene una larga y completa historia de transmisiones deportivas. Por eso, tal como lo hicimos hace dos años, nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas”.

📺 TNT Sports mantiene el control y redefine el alcance

Desde TNT Sports recalcan que la señal deportiva seguirá siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del campeonato. Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, valoró la alianza con Canal 13: “Estamos muy satisfechos con la alianza con Canal 13, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los doce meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas”.

Además, agregó: “TNT Sports continuará siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del torneo, y la alianza con Canal 13 viene a complementar ese trabajo, ampliando audiencias y fortaleciendo la visibilidad del campeonato”. El Campeonato Nacional 2026 comenzará el 30 de enero y lo hará con este ajuste ya resuelto.