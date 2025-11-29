Un duelo por el todo o nada en el Campeonato Nacional, Everton de Viña del Mar recibe al desesperado Deportes Iquique, en un partido que será jugado en el estadio Sausalito de la Ciudad Jardín, por la fecha 29 del certamen que tendrá a estos rivales sufriendo con el fantasma del descenso. El local quiere asegurar su permanencia y mandar directamente al Dragón de vuelta a la Primera B.
El escenario de los nortinos es muy complicado, deberán ganar y esperar resultados, para recién ver si tendrán otra chance más en la última jornada.
⚽ Everton vs Iquique en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Iquique?
Este duelo entre Everton de Viña del Mar e Iquique se jugará este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Sausalito.
🏟️Estadio: Sausalito, Viña del Mar
📅Fecha: domingo 30 de noviembre
🕗Horario: 18:00 horas
📺 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Iquique?
📺TV: TNT Sports
💻Streaming: TNT Sports en Max
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Iquique
Árbitro: Nicolás Gamboa
1er asistente: Mario Lagos
2do asistente: Nicolás Medina
Cuarto árbitro: Francisco Gilabert
VAR: Nicolás Millas
AVAR: Sebastián Pérez
🧾 El XI probable de Everton vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Ignacio González; Benjamín Berríos, Ramiro González, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Alex Ibacache; Nicolás Baeza, Joaquín Moya, Álvaro Madrid; Alan Medina y Sebastián Sosa.
DT: Javier Torrente.
🧾 El XI de Iquique vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez. Misael Dávila; Diego Orellana, Marcos Gómez, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y César González.
DT: Rodrigo Guerrero.