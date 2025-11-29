Un duelo por el todo o nada en el Campeonato Nacional, Everton de Viña del Mar recibe al desesperado Deportes Iquique, en un partido que será jugado en el estadio Sausalito de la Ciudad Jardín, por la fecha 29 del certamen que tendrá a estos rivales sufriendo con el fantasma del descenso. El local quiere asegurar su permanencia y mandar directamente al Dragón de vuelta a la Primera B.

El escenario de los nortinos es muy complicado, deberán ganar y esperar resultados, para recién ver si tendrán otra chance más en la última jornada.

⚽ Everton vs Iquique en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Everton CD Sin Comenzar Deportes Iquique Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 1 – 2 EVE 16/06/2025 DEP 1 – 1 EVE 26/07/2024 EVE 1 – 1 DEP 25/02/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Iquique?

Este duelo entre Everton de Viña del Mar e Iquique se jugará este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Sausalito.

🏟️Estadio: Sausalito, Viña del Mar

📅Fecha: domingo 30 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Iquique?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Iquique

Árbitro: Nicolás Gamboa

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Nicolás Medina

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Nicolás Millas

AVAR: Sebastián Pérez

🧾 El XI probable de Everton vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Ignacio González; Benjamín Berríos, Ramiro González, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Alex Ibacache; Nicolás Baeza, Joaquín Moya, Álvaro Madrid; Alan Medina y Sebastián Sosa.

DT: Javier Torrente.

🧾 El XI de Iquique vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez. Misael Dávila; Diego Orellana, Marcos Gómez, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y César González.

DT: Rodrigo Guerrero.