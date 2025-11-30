Everton e Iquique juegan una de las finales que tiene esta fecha 29 del Campeonato Nacional.

Iquique viene remontando en el torneo e igualó en puntaje con la Unión Española, pero eso no basta aún para mantener la categoría.

Los dragones celestes, pese a su pésima temporada, aún tienen opciones matemáticas de salvarse y para lograrlo deben vencer sí o sí a los Ruleteros.

Everton ha tenido un cierre de torneo horrible, tanto así que de la noche a la mañana se enredó con el descenso y, si bien sigue lejos de bajar, una derrota ante iquique los dejaría tambaleando en Primera División.

La final de Everton e Iquique se juega este domingo 30 de noviembre y será arbitrado por Nicolás Gamboa.

⏱️Everton vs Iquique, minuto a minuto