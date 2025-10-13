A octubre de 2025, Deportes Limache (15°) e Iquique (16°) ocupan puestos de descenso directo. Unión Española (14°) y La Serena (13°) están apenas por encima y cualquier traspié puede devolverlas a la zona crítica.

El reglamento es simple: según las Bases 2025 (art. 88) del Campeonato Nacional, descienden los lugares 15° y 16° de la tabla anual, sin promedios ni repechajes. Si hay pérdida de categoría por sanción, sus partidos se registran 3-0; ante desafiliación, los resultados se eliminan.

📉 ¿Quiénes están en zona de descenso hoy en el Campeonato Nacional 2025?

Deportes Limache (18 pts) e Iquique (14 pts) están bajo la línea. Unión Española y La Serena siguen expuestas con 20 puntos y una diferencia de gol que no ayuda en empates. Si Limache o Iquique no enganchan una racha inmediata, la matemática se les va cerrando fecha a fecha.

⚖️ ¿Cómo se define el descenso 2025 según las Bases de la ANFP?

Cuenta la tabla anual: 15° y 16° bajan a Primera B 2026. No hay promedios ni playoff por la permanencia. Si un club es sancionado con pérdida de categoría, todos sus duelos se cargan 3-0; si hay desafiliación, sus partidos se anulan y queda fuera de la ANFP. Es una carrera lineal a puntos hasta la última jornada.

🔥 ¿Qué equipos corren más riesgo de bajar en el Torneo 2025 y por qué?

Iquique es colista y tiene la defensa más batida (49 GC); así, cerrar partidos se hace cuesta arriba. Deportes Limache acusa el salto de categoría: le falta transformar empates en victorias. Esto, con el fin de mantener su permanencia en Primera considerando que disputará su cupo al Chile 4 en la final contra Huachipato por Copa Chile. Unión Española suma 16 derrotas y necesita cortar la sangría; La Serena carga un −16 que la castiga en cualquier empate en puntos. En esta recta final, las rachas valen más que los nombres.

🧮 ¿Qué necesita Deportes Limache para no descender?

Con 18 puntos, el margen se mide partido a partido. Le quedan: Cobresal (18/10), Colo-Colo (26/10), Palestino (2/11), U. de Chile (9/11), U. Española (23/11), U. La Calera (30/11) y La Serena (7/12). Las dos finales directas son U. Española y La Serena. Ganar al menos uno y sumar 3–4 puntos ante Calera/Palestino lo dejan con opciones reales; un sprint de 10–12 puntos (3 triunfos + 1–2 empates) cambia el cuadro. La meta: no llegar a la última fecha dependiendo de terceros.

🧮 ¿Qué necesita Deportes Iquique para no descender?

Con 14 puntos, debe sumar en serie y golpear en duelos de “seis puntos”. Le quedan: O’Higgins (17/10), Huachipato (25/10), La Serena (2/11), U. La Calera (9/11), Cobresal (23/11), Everton (30/11) y U. de Chile (7/12). Ganar a La Serena es condición básica; arañar algo en Calera y Everton lo mantiene con vida. La cuenta realista bordea 12–14 puntos; por debajo de eso, dependerá de tropiezos ajenos.

📊 ¿Cuál es la tabla del descenso 2025 hoy?

Primera División 2025

Pos. Club PJ G E P DG Pts Últimos 5 1 Coquimbo Unido 23 17 5 1 +24 56 🟢🟢🟢🟢🟢 2 U. Católica 23 12 6 5 +13 42 🟢🟢🟢🟢🟢 3 O’Higgins 23 11 8 4 +3 41 🟡🟢🟡🟢🟢 4 Audax Italiano 23 12 4 7 +6 40 🔴🟢🔴🔴🟢 5 U. de Chile 22 12 3 7 +22 39 🔴🟢🔴🔴🟡 6 Palestino 23 11 6 6 +9 39 🔴🟡🟢🔴🔴 7 Cobresal 23 11 5 7 +4 38 🔴🟢🔴🟢🟢 8 Colo-Colo 23 9 7 7 +10 34 🟡🔴🟡🟢🟢 9 Huachipato 24 9 4 11 −2 31 🟢🟢🔴🔴🔴 10 Ñublense 23 7 8 8 −6 29 🟢🟢🔴🔴🔴 11 U. La Calera 23 7 5 11 −5 26 🔴🟡🔴🔴🟢 12 Everton 22 5 7 10 −8 22 🔴🟡🔴🟢🔴 13 La Serena 23 5 5 13 −16 20 🟡🟡🔴🔴🟡 14 U. Española 24 6 2 16 −18 20 🟡🔴🟢🔴🟢 15 Deportes Limache 23 4 6 13 −10 18 🟢🔴🟡🔴🔴 16 Iquique 23 3 5 15 −26 14 🔴🟡🔴🟢🔴

🟢 = Ganó · 🟡 = Empate · 🔴 = Perdió

🏆 ¿Quién lidera la Primera B 2025 y cómo se decide el ascenso?

Hoy manda Universidad de Concepción por un punto sobre Copiapó. El primer ascenso es solo para el campeón; el segundo sale de la liguilla del 2° al 8°. Con la tabla tan apretada, cada empate pesa como derrota.

Primera B 2025