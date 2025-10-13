A octubre de 2025, Deportes Limache (15°) e Iquique (16°) ocupan puestos de descenso directo. Unión Española (14°) y La Serena (13°) están apenas por encima y cualquier traspié puede devolverlas a la zona crítica.
El reglamento es simple: según las Bases 2025 (art. 88) del Campeonato Nacional, descienden los lugares 15° y 16° de la tabla anual, sin promedios ni repechajes. Si hay pérdida de categoría por sanción, sus partidos se registran 3-0; ante desafiliación, los resultados se eliminan.
📉 ¿Quiénes están en zona de descenso hoy en el Campeonato Nacional 2025?
Deportes Limache (18 pts) e Iquique (14 pts) están bajo la línea. Unión Española y La Serena siguen expuestas con 20 puntos y una diferencia de gol que no ayuda en empates. Si Limache o Iquique no enganchan una racha inmediata, la matemática se les va cerrando fecha a fecha.
⚖️ ¿Cómo se define el descenso 2025 según las Bases de la ANFP?
Cuenta la tabla anual: 15° y 16° bajan a Primera B 2026. No hay promedios ni playoff por la permanencia. Si un club es sancionado con pérdida de categoría, todos sus duelos se cargan 3-0; si hay desafiliación, sus partidos se anulan y queda fuera de la ANFP. Es una carrera lineal a puntos hasta la última jornada.
🔥 ¿Qué equipos corren más riesgo de bajar en el Torneo 2025 y por qué?
Iquique es colista y tiene la defensa más batida (49 GC); así, cerrar partidos se hace cuesta arriba. Deportes Limache acusa el salto de categoría: le falta transformar empates en victorias. Esto, con el fin de mantener su permanencia en Primera considerando que disputará su cupo al Chile 4 en la final contra Huachipato por Copa Chile. Unión Española suma 16 derrotas y necesita cortar la sangría; La Serena carga un −16 que la castiga en cualquier empate en puntos. En esta recta final, las rachas valen más que los nombres.
🧮 ¿Qué necesita Deportes Limache para no descender?
Con 18 puntos, el margen se mide partido a partido. Le quedan: Cobresal (18/10), Colo-Colo (26/10), Palestino (2/11), U. de Chile (9/11), U. Española (23/11), U. La Calera (30/11) y La Serena (7/12). Las dos finales directas son U. Española y La Serena. Ganar al menos uno y sumar 3–4 puntos ante Calera/Palestino lo dejan con opciones reales; un sprint de 10–12 puntos (3 triunfos + 1–2 empates) cambia el cuadro. La meta: no llegar a la última fecha dependiendo de terceros.
🧮 ¿Qué necesita Deportes Iquique para no descender?
Con 14 puntos, debe sumar en serie y golpear en duelos de “seis puntos”. Le quedan: O’Higgins (17/10), Huachipato (25/10), La Serena (2/11), U. La Calera (9/11), Cobresal (23/11), Everton (30/11) y U. de Chile (7/12). Ganar a La Serena es condición básica; arañar algo en Calera y Everton lo mantiene con vida. La cuenta realista bordea 12–14 puntos; por debajo de eso, dependerá de tropiezos ajenos.
📊 ¿Cuál es la tabla del descenso 2025 hoy?
Primera División 2025
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|Coquimbo Unido
|23
|17
|5
|1
|+24
|56
|🟢🟢🟢🟢🟢
|2
|U. Católica
|23
|12
|6
|5
|+13
|42
|🟢🟢🟢🟢🟢
|3
|O’Higgins
|23
|11
|8
|4
|+3
|41
|🟡🟢🟡🟢🟢
|4
|Audax Italiano
|23
|12
|4
|7
|+6
|40
|🔴🟢🔴🔴🟢
|5
|U. de Chile
|22
|12
|3
|7
|+22
|39
|🔴🟢🔴🔴🟡
|6
|Palestino
|23
|11
|6
|6
|+9
|39
|🔴🟡🟢🔴🔴
|7
|Cobresal
|23
|11
|5
|7
|+4
|38
|🔴🟢🔴🟢🟢
|8
|Colo-Colo
|23
|9
|7
|7
|+10
|34
|🟡🔴🟡🟢🟢
|9
|Huachipato
|24
|9
|4
|11
|−2
|31
|🟢🟢🔴🔴🔴
|10
|Ñublense
|23
|7
|8
|8
|−6
|29
|🟢🟢🔴🔴🔴
|11
|U. La Calera
|23
|7
|5
|11
|−5
|26
|🔴🟡🔴🔴🟢
|12
|Everton
|22
|5
|7
|10
|−8
|22
|🔴🟡🔴🟢🔴
|13
|La Serena
|23
|5
|5
|13
|−16
|20
|🟡🟡🔴🔴🟡
|14
|U. Española
|24
|6
|2
|16
|−18
|20
|🟡🔴🟢🔴🟢
|15
|Deportes Limache
|23
|4
|6
|13
|−10
|18
|🟢🔴🟡🔴🔴
|16
|Iquique
|23
|3
|5
|15
|−26
|14
|🔴🟡🔴🟢🔴
🟢 = Ganó · 🟡 = Empate · 🔴 = Perdió
🏆 ¿Quién lidera la Primera B 2025 y cómo se decide el ascenso?
Hoy manda Universidad de Concepción por un punto sobre Copiapó. El primer ascenso es solo para el campeón; el segundo sale de la liguilla del 2° al 8°. Con la tabla tan apretada, cada empate pesa como derrota.
Primera B 2025
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|Univ. Concepción
|27
|15
|4
|8
|+14
|49
|🟢🟢🟡🟢🟢
|2
|Copiapó
|27
|13
|9
|5
|+19
|48
|🟢🟡🟡🟢🟢
|3
|Cobreloa
|27
|12
|8
|7
|+1
|44
|🟡🔴🟢🟢🟢
|4
|San Marcos
|27
|12
|6
|9
|+1
|42
|🟡🟡🟢🟡🔴
|5
|S. Wanderers
|27
|10
|11
|6
|+8
|41
|🟡🔴🟡🟡🟡
|6
|Concepción
|27
|11
|6
|10
|+4
|39
|🟢🟢🔴🟢🟡
|7
|Antofagasta
|26
|9
|10
|7
|+8
|37
|🟢🟡🟢🟡🔴
|8
|San Luis
|26
|9
|9
|8
|−2
|36
|🟡🟡🟢🟢🟡
|9
|Rangers
|26
|7
|13
|6
|0
|34
|🟡🟡🔴🟢🟡
|10
|Recoleta
|26
|8
|9
|9
|−5
|33
|🟡🔴🟡🔴🔴
|11
|Magallanes
|27
|7
|8
|12
|−5
|29
|🟢🟢🟢🔴🔴
|12
|Temuco
|27
|6
|11
|10
|−7
|29
|🟡🟡🔴🟡🔴
|13
|Curicó Unido
|27
|6
|9
|12
|−6
|27
|🟡🔴🔴🟢🔴
|14
|Unión San Felipe
|27
|7
|6
|14
|−8
|27
|🔴🟢🔴🔴🟡
|15
|Santa Cruz
|27
|6
|9
|12
|−9
|27
|🔴🔴🟡🔴🟡
|16
|Santiago Morning
|27
|8
|8
|11
|−13
|23
|🔴🔴🟡🟡🟢