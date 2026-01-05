U Católica tuvo este lunes la presentación de uno de sus flamantes refuerzos de este mercado de pases, el argentino Justo Giani, quien en el Claro Arena comentó sus objetivos de la temporada junto al elenco cruzado y además se animó a dejarle un claro aviso al técnico Daniel Garnero del rol que espera tener en el primer equipo.

Giani arribó a la UC procedente de Aldosivi de la Liga Argentina, el único refuerzo que de momento aterriza en la escuadra de la precordillera desde el exterior. Ante los medios, el trasandino de 26 años abordó las múltiples alternativas que puede ofrecerle a Garnero en el terreno de juego, lo que podría aliviar la planificación del DT en el armado del plantel estelar de este 2026.

⚽ Giani confía en todo lo que puede aportar a la UC

En la conferencia de prensa de esta jornada, Giani atendió a los medios y fue consultados principalmente por cómo puede adaptarse al plantel de Garnero, sobre todo considerando la llegada de Matías Palavecino, con quien podría competir por un lugar o compartir en la titularidad.

“En Argentina jugué por fuera o por dentro. Si me preguntas a mí, de mediapunta me siento más cómodo, pero no me cierro a jugar por fuera o de 9, como lo hice en Aldosivi”, respondió sobre las características que tiene dentro del terreno de juego.

Del mismo modo, apuntó que: “Que el DT me ponga donde mejor crea que voy a cumplir mi mejor función, estoy a su disposición para lo que necesite. ¿La competencia con Palavecino? Matías es importante, tuvo un año bueno, seguía la liga y tuvo un gran año. El DT verá si jugamos juntos o no, yo estoy a disposición”.

Tal como señaló el mismo en su presentación, Giani puede jugar tanto de volante interior como también extremo, además de haber jugado como mediapunta o centrodelantero cuando así lo requirió Aldosivi el pasado 2025 en la Primera División de Argentina.