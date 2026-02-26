Colo Colo y U de Chile disputan este domingo el Superclásico 199 del fútbol chileno en el estadio Monumental, válido por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026. Ea un duelo vital para ambos elencos, ya que los Albos deben refrendar su racha de tres victorias, mientras que los Azules buscan apenas su primer triunfo en el torneo.

Dada la importancia de este compromiso es que abrieron más opciones para que los hinchas de uno y otro equipo puedan ver este compromiso, además con la cercanía de comentaristas identificados con los dos elencos.

¿Dónde ver el Superclásico 199 entre Colo Colo y U de Chile?

Tal como todos los partidos del Campeonato Nacional 2026, el Superclásico 199 de Colo Colo vs U de Chile se transmitirá en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

La novedad es que se estrenará en la misma plataforma de streaming de HBO Max la Señal del Hincha, espacio que busca acercar a los fanáticos al partido con comentaristas hinchas de cada uno de los clubes, en una idea inédita en partidos del fútbol chileno.

Por el lado de Colo Colo, la señal contará con el relato de Patricio Ocampo, comentarios de Quintana y la presencia del histórico Gabriel Mendoza, ídolo de Colo Colo.

La señal dedicada a Universidad de Chile contará con relatos de Nicolás Miñano, comentarios de Diego Fuentes y la participación de Matías Rodríguez, referente de U de Chile.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Monumental por la quina fecha de la Liga de Primera 2026. Se trata del Superclásico 199, el primero de esta temporada.

Fecha: Domingo 1 de marzo

Horario: 18:00 horas

Estadio: Monumental

