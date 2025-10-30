Iquique y La Serena chocan este viernes 31 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Tierra de Campeones por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Este duelo es vital en la lucha por salvarse del decenso, ya que los Dragones Celestes marchan últimos en la tabla de posiciones con 15 puntos, pero un triunfo les da esperanzas, mientras que los Papayeros son décimoterceros con 24 unidades: una victoria los deja con gran pie para el final de torneo, pero una caída los vuelve a meter en la pelea.

⚽ Iquique vs La Serena en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Deportes Iquique Sin Comenzar La Serena Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos LA 2 – 1 DEP 19/05/2025 DEP 3 – 0 LA 23/09/2023 DEP 3 – 2 LA 16/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs La Serena?

Iquique y La Serena se enfrentan este viernes 31 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Tierra de Campeones por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Viernes 31 de octubre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

📺 ¿Dónde ver en vivo Iquique vs La Serena?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🟨 Árbitros del partido entre Iquique vs La Serena

Árbitro: Cristian Galaz

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Gabriel Ureta

Cuarto árbitro: José Cabero

VAR: Miguel Araos

AVAR: Sergio Lagos Villegas

🧾 El XI de Iquique vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila; Bryan Soto, César Fuentes, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y Steffan Pino. DT: Rodrigo Guerrero.

🧾 El XI de La Serena vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández; Matías Pinto, Juan Fuentes, Manuel Rivera, Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos, Esteban Moreira y Jeisson Vargas. DT: Mario Sciacqua.

