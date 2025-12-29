Colo Colo trabaja en su plantel para 2026: ya tiene clara sus salidas y está en pleno mercado de pases buscando refuerzos, aunque hay una declaración de Javier Correa que generó cierta inquietud, sobre todo en los hinchas, que lo tienen como uno de los jugadores fijos para la próxima temporada.

El argentino señaló que está contento en Chile, pero no cerró la puerta a una posible partida en caso de que llegue una oferta, aunque no dejó en claro si se refiere a la actual ventana de fichajes o a una futura.

🗣️ Javier Correa y la declaración que deja inquietos a los hinchas de Colo Colo

En diálogo con DSports Radio, Javier Correa señaló: “Estoy feliz en Chile, pero esto es fútbol y estamos abiertos a lo que sea mejor para todos. Tengo que volver si o si porque tengo hasta el perro en Santiago“.

Además, añadió: “No me llamó ningún equipo, veremos más adelante. Tengo 33 años, no estoy ansioso por nada porque sé que las cosas las hice bien”, continuó.

Por otra parte, manifestó como un “sueño” la posibilidad (hipotética) de jugar en River Plate (debido a una pregunta que le hicieron), añadiendo que: “Ya jugué en dos grandes: Racing y Estudiantes, sería hermoso para mi carrera”.

Finalmente, a más de uno le llamó la atención que Javier Correa se refiriera como “ellos” a Colo Colo, y como “nosotros”. Esto se produjo en el marco de una comparación que hizo del Cacique con Boca Juniors: “Colo Colo es más parecido a Boca, ellos se comparan con Boca”.

📋 Javier Correa tiene contrato para rato en Colo Colo

Javier Correa tiene contrato hasta finales de 2027 en Colo Colo, por lo que si quiere irse debe hacerlo mediante una oferta del extranjero o, bien, llegando a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro.

De todas formas, no se trató ni de un anuncio de querer irse del Cacique ni nada por el estilo, solo compartió con los hinchas parte de sus anhelos para el futuro.

En Colo Colo, Javier Correa ha jugado 51 partidos desde que llegó a mitad de la temporada 2024: ha anotado 22 goles y ha entregado 4 asistencias.