Un terrible hecho le ocurrió a un jugador de Deportes Iquique, ya que se enfrentó a una amenaza de muerte en frente de su familia y en público, debido a la mala campaña de su equipo.

La situación fue denunciada por la esposa del jugador, quien además dio a conocer que en la situación estaba presente la pequeña hija del futbolista.

😡 El jugador que Iquique que fue amenazado de muerte

Se trata de Marcelo Jorquera, lateral izquierdo de Iquique: así lo dio a conocer su mujer Camila Ruiz en redes sociales: “Veíamos un partido de básquet de niños de 9 a 11 años en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. De la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo (relacionado al fútbol), incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos”.

“El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique”, añadió.

“El partido de básquet tuvo que ser detenido por todo su escándalo y agresividad. Los niños estaban asustados y no comprendían nada. El tipo comenzó a hacer llamados telefónicos diciéndonos que vendría con más personas a pegarle a mi esposo”, sentenció.

