Colo Colo entrará a la cancha del Estadio Monumental ante Audax Italiano este domingo 7 de diciembre jugándose el todo o nada por conseguir un boleto a la próxima Copa Sudamericana, una última bala que le queda al Cacique por maquillar un 2025 para el olvido en un escenario donde el técnico Fernando Ortiz es igual de consciente sobre la responsabilidad que tiene junto a sus dirigidos.

Justamente, en la previa del vital encuentro que tendrán frente a Audax es que Ortiz enfrentó los cuestionamientos que vienen arrastrando dos titulares que tiene en el plantel albo y que tienen chances de aparecer nuevamente desde el arranque ante los Tanos.

😯 Ortiz le da un espaldarazo a los criticados Vegas y Amor

En la conferencia de prensa de este viernes el Tano Ortiz fue consultado por los motivos que sostenían la titularidad tanto de Emiliano Amor como Sebastián Vegas teniendo a Jonathan Villagra y Alan Saldivia a disposición en el equipo, y la explicación del DT fue contundente al respecto.

En concreto la pregunta realizada al estratega albo tuvo que ver con si Villagra y Saldivia estaban un peldaño por debajo para no poder sacar del puesto a Amor y Vegas. “No coincido en ese análisis, porque somos un equipo donde todos atacamos y todos defendemos. Ese análisis es un poco más profundo en dar nombres, hay una opinión, que es respetable, pero yo no la comparto, hay errores siempre en todo lo que es un equipo”.

“Los cuatro centrales los tengo disponibles de nuevo y tomaré la mejor decisión que considere para el partido del domingo, y el que esté, lo hará de la mejor manera”, añadió sobre el mismo punto.

Amor y Vegas fueron respaldados por Ortiz previo al duelo con Audax/© Photosport

📆 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Audax Italiano?

El duelo entre Colo Colo y Audax Italiano en la última fecha del Campeonato Nacional se jugará este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas de nuestro país en el Estadio Monumental.