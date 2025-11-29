Limache visita a La Calera en un duelo vital para salvarse del descenso, el que se llevará a cabo en el estadio Nicolás Chahuán Nazar por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

Los Tomateros necesitan un triunfo, ya que si lo consiguen se librarán de forma definitiva del fantasma de la Primera B. Si empatan se acerca a la salvación, mientras que si pierden se enredan.

En el caso de los Cementeros solo queda jugar por el honor: no temen por el descenso, pero tampoco tienen opciones de ir a la Copa Sudamericana, aunque tienen el desafío de mejorar su imagen, dado que han sido por lejos el peor equipo de la segunda rueda.

⚽ La Calera vs Limache en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Unión La Calera Sin Comenzar Deportes Limache Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 0 – 1 UNI 13/06/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Limache?

El encuentro de La Calera vs Limache se jugará este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

🏟️Estadio: Nicolás Chahuán Nazar

📅Fecha: Domingo 30 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo La Calera vs Limache?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre La Calera vs Limache

Árbitro: Felipe González

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Leslie Vásquez

Cuarto árbitro: Dione Rissios

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Fabián Reyes

🧾 El posible XI de La Calera vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Agustín Álvarez Wallace, Kevin Méndez, Juan Enrique Méndez; Leandro Benegas y Sebastián Sáez.

DT: Martín Cicotello.

🧾 El posible XI de Limache vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Matías Bórquez; Yonathan Andía, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Abel Romero, Misael Llantén, Bastián Silva, César Pinares; Luis Guerra y Facundo Pons.

DT: Francisco “Paqui” Meneghini