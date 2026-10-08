Datos Clave Pelea por el Chile 2: La UC pelea punto a punto ante la U por el segundo cupo a Copa Libertadores 2027. Uno ofensivo y otro centrado: Garnero ensaya dos fórmulas para recibir a los Itálicos en el Claro Arena. Cuándo juega Católica?: El sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas ante Audax Italiano por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026.

Universidad Católica vuelve a los terrenos de juego este sábado 10 de octubre, cuando tenga que recibir por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026 a Audax Italiano, en un duelo vital para mantenerse en la pelea por el Chile 2. Los Cruzados son escoltas en la división junto a la U, y necesitan de un triunfo para no arriesgar su ubicación en la tabla de posiciones.

La escuadra precordillerana se encuentra en la segunda locación con 42 puntos, al igual que el Romántico Viajero que tiene peor diferencia de gol. Es por ello que el entrenador de la “Franja”, Daniel Garnero, prepara dos fórmulas para el compromiso contra los audinos, donde destacan los cambios de esquemas en delantera y una sustitución en la zaga defensiva.

Las fórmulas de Garnero para recibir a Audax

Según información del medio ESPN, Daniel Garnero habría practicado primero un planteamiento 4-4-2, donde destaca la inclusión de Agustín Farías en la zaga defensiva y Alfred Canales en el mediocampo de los universitarios, dejando a Zampedri y Giani como los dos estrategas ofensivos de Católica.



El primer ensayo fue con: Vicente Bernedo en portería; Nicolás L’Hullier, Agustín García Basso, Agustín Farías, Sebastián Valencia en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Alfred Canales en la zona de mediocampistas; Fernando Zampedri y Justo Giani como ejes de ataque.

El entrenador argentino de los Cruzados no escatimó en ideas y planteó un segundo plantel de cara al duelo ante Audax, donde destacan las salidas de Farías y Canales para que ingresen en la oncena inicial Daniel González y Clemente Montes, dando un 4-3-3, es decir un esquema de carácter más ofensivo.



La segunda formación que planteó en el entrenamiento Garnero fue con: Vicente Bernedo en el arco; Nicolás L’Hullier, Agustín García Basso, Daniel González, Sebastián Valencia en el fondo; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino como volantes; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani como ataques en delantera.

¿Cuándo juega U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad Católica tendrá que recibir a Audax Italiano por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Cruzados e Itálicos se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Claro Arena. La escuadra precordillerana necesita de un triunfo para no arriesgar su ubicación en la tabla, ya que pelean punto a punto ante Universidad de Chile por el Chile 2.