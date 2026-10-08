Datos Clave Sufre Garnero: El técnico pierde a dos jugadores previo al duelo ante los Itálicos. Asoman como titulares: Debido a las inesperadas bajas, Canales y Palavecino apuntan a arrancar en la oncena en el próximo duelo. ¿Cuándo juega la UC?: El próximo sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas en el Claro Arena ante Audax Italiano.

Tras una decepcionante eliminación en octavos de final de Copa Chile 2026, y una semana de receso sin fútbol, Universidad Católica volverá al terreno de juego, en esta ocasión por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, donde tiene la misión de triunfar para seguir en competencia por el Chile 2. La escuadra dirigida por Daniel Garnero tendrá que enfrentar a Audax, y el técnico tiene un complejo dilema que resolver.

Las lesiones han sido un verdadero dolor de cabeza para el entrenador argentino de los universitarios, quien llegó a sufrir 15 bajas para la llave de copa ante Unión La Calera, donde quedaron eliminados. En la previa del cotejo ante los Itálicos, Garnero esperaba dos importantes recuperaciones en el plantel, una en defensa y otra en la zona de volantes, pero recibió un portazo que los deja con un pie fuera de la fecha 24.

Las dos bajas que complican a Garnero

Según información del medio ESPN, tanto Branco Ampuero como Jimmy Martínez no participaron en las prácticas junto al primer equipo de Universidad Católica, y estarían con un pie fuera del próximo encuentro de los estudiantiles ante Audax Italiano por la división de honor del fútbol nacional.

Ampuero es una de las piezas inamovibles para Garnero en el equipo universitario, al ser el patrón de la zaga defensiva del equipo durante toda la temporada. Debido a un pellizcamiento anterolateral de tobillo, el defensor tuvo que someterse a una cirugía el pasado 16 de septiembre, y a pesar de estar en el último proceso de su recuperación no estaría a punto para el duelo de la UC ante los Itálicos.

Por su parte, Martínez ha sido una alternativa rentable para el entrenador cruzado, quien suele rotar con Matías Palavecino en el centro del campo. El volante con pasado en Huachipato. Jimmy sufrió un desgarro en el cotejo ante Palestino por el Campeonato Nacional 2026, y está a un paso de quedar completamente descartado para el duelo de la fecha 24.

Con las bajas de Ampuero y Martínez, Daniel Garnero tendrá que tomar una decisión con cuál será el once inicial para enfrentar a Audax Italiano, donde aparecen como piezas a aparecen como titulares el defensor Agustín Farías y el volante Alfredo Canales.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica vuelve a competir en el Campeonato Nacional 2026, y por la fecha 24 tendrá que recibir en el Claro Arena a Audax Italiano. El choque entre Cruzados e Itálicos se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas.