Datos Clave Las lesiones: U Católica tuvo 15 bajas para la ida de octavos de final ante La Calera y 11 para la revancha. Los cuestionamientos: Esta situación puso en entredicho al cuerpo médico y también al césped sintético del Claro Arena. La respuesta: Desde la UC rompieron el silencio y se refirieron a la problemática que ha afectado al plantel a lo largo de la temporada.

Universidad Católica ha sufrido constantemente con las lesiones en el último tiempo. Sin ir más lejos, los cruzados tuvieron 15 bajas para la ida de los octavos de final de la Copa Chile ante Unión La Calera y 11 para la revancha. Esta situación impactó directamente al equipo que terminó despidiéndose del certamen desde los doce pasos.

Las ausencias incluyen lesiones de meniscos y algunas intervenciones quirúrgicas, las cuales elevaron los cuestionamientos contra el cuerpo médico y también contra el césped sintético del Claro Arena. Sin embargo, desde la dirigencia le bajaron el perfil a lo sucedido.

Formación de #LosCruzados 🚨✅



Este es el once inicial del DT Daniel Garnero para enfrentar a Unión La Calera en este partido de vuelta por los octavos de final de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar2026 🏆⚽



¡Vamos UC, a buscar ese paso a cuartos! ✊



⚪🔵 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐓𝐎 ⚪🔵 pic.twitter.com/IPyvKIhGwQ — Universidad Católica (@Cruzados) September 26, 2026

¿Qué dijeron en U Católica por las lesiones?

Según reveló La Tercera, en el entorno del directorio hay algunos cuestionamientos hacia el área médica del club. Algunos puntos que hacen ruido en la precordillera son los diagnósticos que no siempre han permitido dimensionar a tiempo la complejidad de las lesiones y también los antecedentes físicos de los jugadores a la hora de incorporarse al club.

Sin embargo, desde el interior de la institución aseguraron al citado medio que “revisamos nuestra estadística de lesiones, comparándola con las temporadas anteriores, los números arrojan que no tenemos un aumento ni tampoco días perdidos por éstas, sino lo contrario”.

“No hemos tenido un aumento real en la incidencia de lesiones, ni en la pérdida de disponibilidad de jugadores en comparación con otras temporadas. Sí ha habido un aumento en el número de lesiones con resultado quirúrgico”, señalaron.

En la UC descartan que las lesiones se deban a la cancha del Claro Arena

Otro de los aspectos a los que se refirieron en Universidad Católica fue al del césped del Claro Arena, descartando que éste sea el motivo de las lesiones que han afectado al plantel en el último tiempo.

“La carpeta está en muy buena condición. No hay ningún tipo de hallazgo que comprometa el uso deportivo ni la seguridad de los deportistas”, aseguran desde la UC.

Si bien desde el club reconocieron que hace algunos meses el campo de juego presentó algunos problemas relacionados al relleno, el cual estaba 2 mm por debajo de lo recomendado, insisten en que las bajas no han sido por este motivo.

“No existe evidencia científica que indique un aumento en las lesiones de los deportistas a causa de la superficie sintética”, sentenciaron.