Llegó el día clave para las gerencias deportivas del fútbol chileno. Este jueves 19 de febrero cierra el libro de pases de Primera División y los clubes trabajan contra el reloj para inscribir a sus últimos refuerzos.

Mientras algunos equipos, como Colo Colo, ya dieron por cerrado su plantel, otros mantienen negociaciones activas hasta el límite de las 23:59 horas. La tensión es total en la antesala de la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026.

¿A qué hora cierra hoy el libro de pases de Primera División 2026?

Para quienes se preguntan hasta qué momento exacto puede haber novedades en sus clubes, las Bases del Campeonato Nacional 2026 no dejan margen a la interpretación. El Artículo 13 establece que el plazo para habilitar jugadores vence a las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha.

Como la Fecha 4 comienza este viernes a las 18:00 horas con el partido entre Unión La Calera y Ñublense, el límite absoluto es hoy jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Después de ese horario, ningún club podrá inscribir refuerzos hasta la apertura del mercado de invierno.

¿Qué jugadores siguen como agentes libres antes del cierre del mercado de fichajes 2026?

El cierre del libro de pases 2026 encuentra a varios nombres importantes aún sin club en Primera División. La situación genera atención en las últimas horas del mercado.

Entre los casos más comentados aparece Mauricio Isla, junto al delantero Carlos Muñoz y el lateral Raimundo Rebolledo. Si no concretan contrato antes del límite oficial, deberán esperar una nueva ventana o una eventual excepción reglamentaria.

Hoy se cierra el libro de pases / Photosport

¿Cuáles han sido los fichajes más llamativos del libro de pases 2026 en Primera División?

El mercado de fichajes 2026 dejó movimientos que sorprendieron por jerarquía y nombres con pasado internacional. Varios clubes grandes apostaron por refuerzos probados para cambiar su realidad competitiva, mientras que otros equipos incorporaron experiencia para sostener protagonismo.

Entre los movimientos más destacados del libro de pases 2026 aparecen:

Universidad de Chile

Juan Martín Lucero

Octavio Rivero

Eduardo Vargas

Colo Colo

Maximiliano Romero

Lautaro Pastrán

Matías Fernández

Universidad Católica

Matías Palavecino

Justo Giani

Coquimbo Unido

Guido Vadalá

Lucas Pratto

Cristián Zavala

Otros clubes

Jean Meneses a Deportes Limache

a Leonardo Valencia a Deportes Concepción

a Diego Rubio a Deportes La Serena

a Óscar Opazo a Everton

a Enzo Roco a Palestino

a Cecilio Waterman a Universidad de Concepción







