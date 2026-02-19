Felipe Mora, el delantero chileno del Portland Timbers que marcó 20 goles en 30 partidos y fue figura del último título de la U de Chile en 2017, confirmó en TNT Sports que existieron conversaciones reales con los Azules en el mercado de pases reciente. El retorno no se concretó por un motivo ajeno a su voluntad: la franquicia de Oregon ejecutó la cláusula de extensión unilateral de su contrato, reteniéndolo durante toda la temporada 2026 de la MLS. “No se pudo dar lo de la U”, explicó el delantero.

La historia de este frustrado retorno viene de lejos. Desde octubre de 2025, cuando Portland fue eliminado de los playoffs, la U comenzó a explorar las condiciones para repatriar a su exgoleador. En noviembre, el gerente general de los Timbers, Ned Grabavoy, cerró el capítulo al anunciar que habían “ejercido la renovación de Felipe Mora”, forzando al Chuncho a salir al mercado e incorporar a Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero. Aun así, Felipe Mora dejó la puerta entreabierta para el futuro.

¿Qué dijo exactamente Felipe Mora sobre las conversaciones con Universidad de Chile?

El delantero no escondió nada ante las cámaras. “Estuvimos en conversaciones con la U, pero yo tenía una renovación acá en el club y ellos ejercieron la extensión por el 2026. No se pudo dar lo de la U“, reconoció sin ambigüedades en TNT Sports, confirmando lo que varios medios habían adelantado durante el mercado de verano.

Mora también miró hacia adelante con entusiasmo: “Siempre lo he dicho, que en algún momento me gustaría volver al club. Obviamente se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo, temas de contrato”. La condición es clara: “Lo más importante es que quieran contar contigo, estoy abierto a todas las posibilidades”, dejando el camino pavimentado para una negociación futura.

🗣⚽🔵🔴 ATENCIÓN, AZULES



Felipe Mora, en entrevista exclusiva con TNT Sports, se refirió a los acercamientos que ha tenido con #LaU en las últimas temporadas y no esconde sus ganas de tener la chance de volver a vestir la camiseta de Romántico Viajero.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 18, 2026

¿Cuál es el legado de Felipe Mora en Universidad de Chile?

Mora llegó a la U en 2016 procedente de Audax Italiano y se fue siendo el símbolo de un título histórico: el Clausura 2017, el último campeonato nacional del Romántico Viajero hasta la fecha. En esa temporada fue el máximo goleador del torneo con 13 anotaciones, aportando 20 goles en el año en 30 partidos oficiales considerando también Copa Chile.

Su salida al Cruz Azul dejó un vacío en el centro del ataque azul que el club lleva años intentando cubrir. Felipe Mora llegó a la MLS y no paró de crecer, convirtiéndose en pieza clave del club de Oregon con múltiples participaciones en playoffs. Su nivel sigue siendo el de un delantero de primer nivel, y eso hace tan atractiva su eventual vuelta a La Cisterna.

📅 ¿En qué fecha podría concretarse el regreso de Felipe Mora a la U?

El contrato de Mora con Portland Timbers cubre toda la temporada 2026 de la MLS, que concluye en noviembre. Si el club no ejerce una nueva extensión, el delantero quedaría libre en diciembre, abriendo una ventana real para llegar a la U en el mercado de enero de 2027.