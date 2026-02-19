Óscar “Torta” Opazo protagonizó el fichaje más polémico del cierre del mercado de pases 2026. El lateral de 35 años, formado en Santiago Wanderers y multicampeón con Colo Colo, firmó por una temporada con Everton de Viña del Mar, archirrival histórico de los caturros. A horas de oficializarse el acuerdo, el propio jugador rompió el silencio en el sitio oficial del club viñamarino: “Voy a dar el 100% y vengo muy respetuosamente a tratar de sumar”, declaró el exseleccionado nacional.

La polémica era inevitable. Opazo debutó profesionalmente en Wanderers en 2008, defendió su camiseta casi 200 veces durante una década y fue pieza clave antes de dar el gran salto a Colo Colo. Desde el lado porteño, el histórico Marcelo Letelier lamentó la decisión pero repartió responsabilidades: “Si Wanderers no le dio la posibilidad de volver al club, es una mala señal del club”. La dirigencia caturra apostó por juveniles y nunca presentó una oferta formal al jugador.

Opazo eligió seguir compitiendo en Primera División y aceptar el proyecto de Javier Torrente en el Sausalito, donde llega para intentar sacar a Everton del fondo de la tabla.

La promesa de Opazo en su llegada a Everton

El lateral no esquivó la complicada realidad del equipo: “Hoy Everton me da la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol, eso es lo más importante y fue una de las motivaciones más grandes para tomar esta decisión. Espero retribuir esta confianza con buen juego y triunfos para ayudar al equipo a salir del fondo”, afirmó en el sitio oficial del club ruletero.

Opazo dejó claro que llega con hambre de cancha tras meses sin club desde su salida de Colo Colo en diciembre de 2025: “Quiero volver a jugar lo más pronto posible, extraño la cancha y quiero ayudar al equipo”. Es un mensaje sin eufemismos que asume la posición incómoda del cuadro viñamarino y la responsabilidad de ser parte de la solución en la Liga de Primera 2026.

#LaVozEvertoniana 🎙 de Óscar Opazo Lara en su arribo al 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 ⭐️.



¡Éxito con 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨, 'torta'! 💙💛



🔹️ #VamosEverton • #Evertonízate 🔸️ pic.twitter.com/ZNu5aRR5eJ — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) February 18, 2026

¿Por qué Everton eligió a Opazo y no a otro lateral en el mercado de pases?

Javier Torrente buscaba experiencia y liderazgo en la banda derecha para frenar la racha negativa del equipo. Opazo llegó como agente libre, lo que eliminó el costo de transferencia y facilitó la operación para un club en zona de descenso con presupuesto ajustado.Su capacidad para jugar por ambos carriles amplía las opciones tácticas del técnico argentino en un equipo que suma apenas dos puntos en las primeras tres fechas del torneo.