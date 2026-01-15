Maximiliano Romero llegó a Uruguay para sumarse a la pretemporada de Colo Colo, elenco que este jueves debuta en el torneo de exhibición Serie Río de La Plata contra Olimpia.

Romero llegó con gran entusiasmo, dando a conocer el enorme deseo que tenía de llegar al Cacique y lo orgulloso que está ya de sumarse a los trabajos del club, que están a cargo del director técnico Fernando Ortiz.

🤝 La promesa de Maximiliano Romero en su arribo a Colo Colo

En diálogo con la prensa en el aeropuerto de Montevideo, Maximiliano Romero señaló: “Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero, obviamente, la decisión mía ya estaba más que clara: llegar a Colo Colo, que era lo que yo quería”.

“Es un gran paso, un gran club. El semestre pasado le tocó vivir por ahí, no un buen momento, pero bueno, es el momento de cambiar esa etapa”, añadió.

También recordó cuando le anotó con la camiseta de O’Higgins al Cacique en el empate 1-1 de ambos clubes en San Fernando en 2025: “Me tocó justamente estar el primer partido, que fue contra Colo Colo, convertir, pero bueno, ahora estamos de este lado, y ojalá Dios quiera que sean muchos (goles) para este equipo”.

Finalmente, aseguró que pretende conversar con Arturo Vidal: “Obvio que sí, es un referente para todos, para muchos, y la verdad que vamos a estar escuchándolo siempre”.

❓ ¿Por qué Maximiliano Romero no ha ido oficializado en Colo Colo pese a sumarse ya al plantel?

Maximiliano Romero no ha sido oficializado en Colo Colo, pese a ya estar en Uruguay junto a sus nuevos compañeros. Al jugador no lo han anunciado aún en los canales oficiales del club por un pequeño detalle burocrático.

Resulta que por formalidad se realizará este viernes una reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que deben aprobar la llegada de Romero, pese a que la información es que ya hay un acuerdo previo en la dirigencia para que este paso sea exitoso.

