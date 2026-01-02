Felipe Loyola es uno de los destacados futbolistas chilenos en el exterior que dará un nuevo paso en su carrera, esto porque durante los últimos días ha trascendido que está bien encaminado su traspaso desde Independiente al Santos de Neymar, una movida que de paso puede traerle importantes beneficios a Huachipato, elenco desde donde el volante diese el salto fuera de nuestro país.

De acuerdo a las informaciones que han surgido recientemente el Santos ya tiene un acuerdo económico con el Rey de Copas por un monto de 6 millones de dólares por el 80% del pase de Loyola, el cual ya tiene un método de pago y que deberá repartirse tanto entre el elenco argentino como los acereros.

💰 Huachipato celebra el generoso monto de dinero que recibirá por Loyola

Durante esta jornada se conocieron detalles de la operación que ejecutará el Peixe por quedarse con el seleccionado chileno, lo cual debiese quedar zanjado durante los próximos días.

Según información del periodista Marcelo Bee, los 6 millones que desembolsará Santos por Loyola serán pagados en tres cuotas con un contrato para el jugador de cuatro temporadas, es decir, hasta el año 2030.

De esos seis palos verdes Independiente recibirá 3 millones, mientras que Huachipato recibirá los otros tres que le corresponden por ser poseedores de la mitad del pase del jugador de 25 años, un dinero que sin duda le vendrá como anillo al dedo al Campeón del Sur, considerando que deben armarse para disputar la fase previa de Copa Libertadores e intentar competir a nivel local, donde son defensores del título de la Copa Chile.

Así las cosas, de no haber contratiempos y todo avanza de acuerdo a lo estimado Felipe Loyola se convertirá en nuevo jugador del Santos por los próximos 4 años, yendo a competir al siempre difícil Brasileirao, además de que el equipo paulista tendrá participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.