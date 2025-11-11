Cada vez se va acercando más la época de renovaciones y conformación de plantel para el próximo año y en U de Chile empiezan a trabajar respecto a aquello, y entre tantos de los nombres que deben definir su futuro en el cuadro laico se encuentra el del delantero argentino Lucas Di Yorio.

Di Yorio arribó a préstamo a la U desde Atlético Paranaense por todo el 2025 y su contrato expira a fines del mes de diciembre, por lo que en el club estudiantil tienen la tarea de decidir si prolongar su estadía haciendo efectiva su compra, operación que involucra una cifra no menor por el artillero trasandino.

💸 Los millones que piden a la U por el pase de Di Yorio

La estadía de Lucas Di Yorio en la U esta temporada no ha sido para nada cuestionable en cuanto a números, ya que lo trajeron para hacer goles y el atacante de 28 años ha respondido con 13 dianas en 40 partidos con la camiseta azul, tanto en torneos nacionales como Copa Libertadores y Sudamericana.

Pese a ello, en el cuadro universitario deben evaluar si este rendimiento del marplatense justifica pagar por su pase, ya que de acuerdo a lo revelado por el periodista Cristopher Antúnez en su canal de Youtube la cifra por la compra de Di Yorio es de 2.5 millones de dólares.

Habrá que ver si en U de Chile están dispuestos a desembolsar dicho monto por quedarse a Di Yorio teniendo en cuenta que se viene el mercado de fichajes de verano y en el entorno azul ya han sonado algunas opciones para reforzar el ataque, entre ellas la de Octavio Rivero, por quien pujaron a inicios de este 2025, y del ex Colo Colo Juan Martín Lucero.

La U tendrá que decidir el futuro con Di Yorio/ © Photosport

📊 Los números de Lucas Di Yorio este 2025 en la U