Colo Colo parecía quedarse tres puntos vitales en su gran objetivo de alcanzar un cupo a copa internacionales para 2026, pero el elenco dirigido por Fernando Ortiz se fue enredando y lamentó un empate con sabor a derrota ante Deportes Limache que dejó bien golpeado el ánimo del plantel.

Así lo hizo saber quien fuese el capitán de esta jornada, Vicente Pizarro, quien evidenció la frustración y amargura de los albos por haber dejado escapar una victoria que parecía segura y volver a estancarse en esa misión que les va quedando en esta recta final de la temporada.

⚽ El centenario sigue siendo amargo y en Colo Colo asumen los errores

Momentos después de finalizado el encuentro ante Limache en el Nacional fue Vicente Pizarro quien tomó la palabra por el plantel de Colo Colo y reconoció la desazón por el resultado, además de cuestionar el rendimiento que han demostrado a lo largo del año.

“Era un partido para llevarnos la victoria. La frustración es muy grande de parte de todos. Queremos que salgan las cosas, trabajamos para poder ganar y no se nos está dando. Hay que asumir la responsabilidad de los resultados“, arrancó diciendo Pizarro en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, el canterano del Popular manifestó que: “Somos muy intermitentes. El profe tiene una idea que la está trabajando y día a día se ve lo que él propone. Creo que hemos tenido un alza, pero no nos está alcanzado para ganar que es lo que necesitamos. Clasificar a la Copa Sudamericana es lo que nos queda. Ha sido un año con problemas en todos lados, pero ya no podemos volver en el tiempo y debemos enfocarnos en el objetivo”.

Limache sigue siendo la bestia negra de los albos/ © Photosport

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de este empate con los limachinos, en Colo Colo deberán dar vuelta la página y enfocarse en su próximo reto, el cual será este sábado 1 de noviembre cuando visiten a Ñublense en el Nelson Oyarzún en duelo a jugarse desde las 18:00 horas de nuestro país.