Uno de los partidos con menos en juego del Campeonato Nacional se disputará este lunes, cerrando la fecha 28. En Chillán, Ñublense recibirá a Huachipato en un duelo de equipos “relajados” ya que ambos están salvados del descenso y lejos de los puestos de Copas Internacionales. El local es noveno con 38 puntos, mietras que los Diablos son décimos con 30 unidades.

24/11/2025 20:00
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 ATL 16/07/2025
ATL 2 – 2 HUA 13/07/2025
HUA 0 – 1 ATL 31/05/2025
ATL 0 – 1 HUA 10/11/2024
HUA 0 – 3 ATL 20/06/2024

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Huachipato?

El partido se disputará este lunes 24 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún

  • 🗓 Fecha: Lunes 24 de noviembre.
  • 🕗 Hora: 20:00 horas.
  • 🏟 Estadio: Estadio Nelson Oyarzún

📡 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Huachipato?

📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Minuto a minuto disponible en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Huachipato

  • Árbitro: Manuel Vergara.
  • 1er asistente: Carlos Poblete.
  • 2do asistente: Javier Devilat.
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.
  • VAR: Miguel Araos.
  • AVAR: Aldo Gómez

🔴 La probable formación de Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

  • Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Daniel Saavedra, Lorenzo Reyes, Federico Mateos; Gabriel Graciani, Pedro Sánchez y Giovanny Ávalos. DT: Ronald Fuentes.

🔴 La probable formación de Huachipato vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

  • Rodrigo Odriozola; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.