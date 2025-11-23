Uno de los partidos con menos en juego del Campeonato Nacional se disputará este lunes, cerrando la fecha 28. En Chillán, Ñublense recibirá a Huachipato en un duelo de equipos “relajados” ya que ambos están salvados del descenso y lejos de los puestos de Copas Internacionales. El local es noveno con 38 puntos, mietras que los Diablos son décimos con 30 unidades.
⏰ Ñublense vs Huachipato en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Huachipato?
El partido se disputará este lunes 24 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún
- 🗓 Fecha: Lunes 24 de noviembre.
- 🕗 Hora: 20:00 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Nelson Oyarzún
📡 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Huachipato?
📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Minuto a minuto disponible en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Huachipato
- Árbitro: Manuel Vergara.
- 1er asistente: Carlos Poblete.
- 2do asistente: Javier Devilat.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.
- VAR: Miguel Araos.
- AVAR: Aldo Gómez
🔴 La probable formación de Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
- Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Daniel Saavedra, Lorenzo Reyes, Federico Mateos; Gabriel Graciani, Pedro Sánchez y Giovanny Ávalos. DT: Ronald Fuentes.
🔴 La probable formación de Huachipato vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
- Rodrigo Odriozola; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.