Uno de los partidos con menos en juego del Campeonato Nacional se disputará este lunes, cerrando la fecha 28. En Chillán, Ñublense recibirá a Huachipato en un duelo de equipos “relajados” ya que ambos están salvados del descenso y lejos de los puestos de Copas Internacionales. El local es noveno con 38 puntos, mietras que los Diablos son décimos con 30 unidades.

⏰ Ñublense vs Huachipato en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Atlético Ñublense Sin Comenzar Huachipato Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos HUA 2 – 1 ATL 16/07/2025 ATL 2 – 2 HUA 13/07/2025 HUA 0 – 1 ATL 31/05/2025 ATL 0 – 1 HUA 10/11/2024 HUA 0 – 3 ATL 20/06/2024

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Huachipato?

El partido se disputará este lunes 24 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún

🗓 Fecha: Lunes 24 de noviembre.

Lunes 24 de noviembre. 🕗 Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. 🏟 Estadio: Estadio Nelson Oyarzún

📡 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Huachipato?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Minuto a minuto disponible en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Huachipato

Árbitro: Manuel Vergara .

. 1er asistente: Carlos Poblete .

. 2do asistente: Javier Devilat .

. Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera .

. VAR: Miguel Araos .

. AVAR: Aldo Gómez

🔴 La probable formación de Ñublense vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Daniel Saavedra, Lorenzo Reyes, Federico Mateos; Gabriel Graciani, Pedro Sánchez y Giovanny Ávalos. DT: Ronald Fuentes.

🔴 La probable formación de Huachipato vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025