El gran momento que vive Colo Colo se debe, entre otras cosas, a la aparición de varias figuras de las series juveniles. El entrenador Fernando Ortiz ha explotado la cantera y le ha dado rodaje a valores jóvenes del club, lo cual le ha traído resultados positivos.

Aprovechando que su fórmula ha funcionado, el Tano continúa buscando nuevos talentos en las series menores de los albos. Por ello, el entrenador buscará subir al primer equipo a Sebastián Vegas, volante que ya vio acción en el amistoso del año pasado frente al Real Valladolid.

¿Quién es Sebastián Vegas?

Sebastián Vegas es un mediocampista de 19 años que pertenece a las series menores de Colo Colo. El volante es del gusto de Fernando Ortiz, quien lo viene siguiendo desde hace algún tiempo.

El futbolista de 19 años ha estado entrenando con el equipo durante estos días y de acuerdo a la información entregada por Redgol, estará en la nómina del Cacique para el amistoso de este viernes frente a Deportes Colchagua.

Ahora habrá que ver si el joven jugador sumará minutos ante la escuadra de las herraduras para terminar de convencer al ‘Tano’ de sumarlo al primer equipo de cara a los próximos desafíos oficiales del elenco popular.

¿Ha jugado Sebastián Vega en Colo Colo?

Sí, Sebastián Vega jugó un partido con la camiseta de Colo Colo. El volante disputó 90 minutos en uno de los amistosos de los albos frente al Real Valladolid en el marco del centenario del club.

Eso sí, lo hizo bajo las órdenes de Jorge Almirón, quien solo lo hizo jugar aquel compromiso y luego desapareció del mapa.

Por ello, Vega espera aprovechar esta oportunidad y el momento que vive la institución para ganarse un lugar y ser una alternativa en el mediocampo del equipo que dirige Fernando Ortiz.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá un partido amistoso frente a Deportes Colchagua este viernes 10 de abril frente a Deportes Colchagua. El duelo será a puertas cerradas y tiene como objetivo no perder ritmo luego que se postergara su compromiso ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional.

El próximo encuentro del Cacique en el torneo será el domingo 19 de abril cuando reciba a Palestino desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.