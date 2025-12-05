Ya sabíamos que Lucas Bovaglio tenía las horas contadas como director técnico de Palestino, pero lo que no sabíamos es el club tenía una importante carta bajo la manga para su reemplazo, la que fue confirmada este viernes.

Esto porque el elenco tetracolor aseguró a un entrenador que acaba de ser campeón en el fútbol chileno y que, al menos en lo que ha mostrado hasta el momento, tiene todas las condiciones para hacer jugar bien al elenco Baisano y mantenerlo en la buena senda de los últimos años.

🧐 El DT campeón del fútbol chileno que aseguró Palestino

Se trata de Cristian “La Nona” Muñoz, DT que acaba de ganar el título de la Primera B con U de Concepción y lograr el ansiado regreso a la Liga de Primera para el 2026, quien ahora se hará cargo de Palestino.

Según el periodista César Luis Merlo, La Nona tiene un acuerdo de palabra con Palestino y su contrato será por una temporada, lo que obviamente se puede extender si su periplo en exitoso el próximo año en La Cisterna.

Esto explica la confusa salida de Muñoz de U de Concepción, club que a través de un comunicado expresó que: “Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos la decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes”.

“Debemos avanzar y recuperar el tiempo perdido”, señaló un dolido elenco penquista que esperaba mantener a su líder para su vuelta a la máxima categoría del fútbol chileno.

📋 Los desafíos de Cristian “La Nona” Muñoz en Palestino

Cristian “La Nona” Muñoz tendrá un año difícil en Palestino. Deberá disputar las tres competencias locales –Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga– y, además, deberá enfrentar el desafío de la Copa Sudamericana.

Será la primera experiencia internacional que tenga La Nona en su carrera como entrenador y será una buena forma de medir si está preparado para el primer nivel.

