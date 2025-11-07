Palestino y Coquimbo Unido se enfrentarán este sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de La Cisterna, en Santiago.
El cuadro dirigido por Lucas Bovaglio llega tras vencer 2-1 a Deportes Limache como visitante, mientras que el elenco de Esteban González viene de coronarse campeón del torneo al derrotar 2-0 a Unión La Calera.
En la tabla de posiciones, Coquimbo Unido lidera de manera exclusiva con 65 puntos, mientras que Palestino ocupa la cuarta posición con 45 unidades, luchando por asegurar su boleto a torneos internacionales.
⏰ Palestino vs Coquimbo Unido en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Coquimbo Unido?
El partido Palestino vs Coquimbo Unido se jugará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.
🗓 Fecha: Sábado 8 de noviembre
🕠 Hora: 17:30 horas
🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago
📡 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Coquimbo Unido?
- 📺 TV: TNT Sports Premium
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Coquimbo Unido
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- 1er asistente: Nicolás Medina
- 2do asistente: Sebastián Pérez
- Cuarto árbitro: Óscar Ávila
- VAR: Mathias Riquelme
- AVAR: Emilio Bastías
🟢 El XI probable de Palestino vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025
- Sebastián Pérez; Jason León, Cristian Suárez, José Bizama, Ian Gárquez; Francisco Montes, Julián Fernández, Bryan Carrasco (c), Junior Arias, Jonathan Benítez; Junior Marabel. DT: Lucas Bovaglio.
🟡 El XI probable de Coquimbo Unido vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
- Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Matías Palavecino; Cristián Zavala, Martín Mundaca, Cecilio Waterman. DT: Esteban González.