Palestino y Deportes Limache chocaron este lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 en el estadio Municipal de La Cisterna, recinto que tendrá el debut de sus luces artificiales, en lo que será todo un hito para el club. El encuentro es transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Si gana el elenco tetracolor se afianza en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, complicando a Colo Colo, mientras que los Tomateros si suman de a tres puntos se alejan de la zona de descenso.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Deportes Limache?
El duelo de Palestino vs Deportes Limache se llevará a cabo este lunes 3 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago.
- 🗓 Fecha: Lunes 3 de noviembre.
- 🕗 Hora: 19:00 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.
📡 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Deportes Limache?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Deportes Limache
- Árbitro: Piero Maza.
- 1er asistente: Joaquín Arrué.
- 2do asistente: Sergio Lagos.
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes.
- VAR: Mathias Riquelme.
- AVAR: José Retamal.
🟢 El XI de Palestino vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025
Sebastián Pérez; Jason León, Cristian Suárez, José Bizama, Ian Gárquez; Francisco Montes, Julián Fernández, Bryan Carrasco (c), Junior Arias, Jonathan Benítez; y Junior Marabel. DT: Lucas Bovaglio.
🍅 El XI de Deportes Limache vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Danilo Catalán, Luis Hernández Maluenda, Luis Guerra, Misael Llantén; Daniel Castro, Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.