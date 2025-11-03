Palestino y Deportes Limache chocaron este lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 en el estadio Municipal de La Cisterna, recinto que tendrá el debut de sus luces artificiales, en lo que será todo un hito para el club. El encuentro es transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Si gana el elenco tetracolor se afianza en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, complicando a Colo Colo, mientras que los Tomateros si suman de a tres puntos se alejan de la zona de descenso.

Palestino vs Deportes Limache en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26
Deportes Limache
03/11/2025 19:00
1
2
Descanso : 0 1
Finalizado
Palestino
  • Facundo Pons 57′
  • Daniel Castro 48′
  • Junior Marabel 36′
  • Junior Arias 60′
  • Ronnie Fernandez 86′
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Dilan Salgado.
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Pablo Parra.
Cambio: se retira Misael Llanten y entra en su lugar Bastian Silva.
Amonestación para Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Fernando Meza.
Cambio: se retira Junior Marabel y entra en su lugar Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Gonzalo Paz y entra en su lugar Felipe Fritz.
Cambio: se retira Luis Hernandez y entra en su lugar Yorman Zapata.
Cambio: se retira Danilo Catalan y entra en su lugar Agustin Arce.
Asistencia de Ian Garguez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Arias!
Asistencia de Gonzalo Paz en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Pons!
¡EXPULSADO! – ¡Daniel Castro ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Guillermo Pacheco y entra en su lugar Francisco Romero.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Jason Leon en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Marabel!
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Limache
4-1-4-1
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Gonzalo Paz 3
Gonzalo
Paz
Danilo Catalan 8
Danilo
Catalan
Mateo Guerra 28
Mateo
Guerra
Luis Hernandez 22
Luis
Hernandez
Misael Llanten 25
Misael
Llanten
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
Facundo Pons 29
Facundo
Pons
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 26
    Nicolas Peranic
  • 11
    Felipe Fritz
  • 24
    Dylan Portilla
  • 20
    Agustin Arce
  • 13
    Francisco Romero
  • 31
    Bastian Silva
  • 7
    Yorman Zapata
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Cristian Suarez 13
Cristian
Suarez
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Jason Leon 23
Jason
Leon
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Junior Arias 18
Junior
Arias
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
Junior Marabel 27
Junior
Marabel
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 42
    Fernando Meza
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 8
    Pablo Parra
  • 24
    Dilan Salgado
  • 12
    Ronnie Fernandez
6
Faltas Cometidas
13
1
Fuera de Juego
3
30
Posesión de Balón
70
0
Tarjetas Amarillas
1
3
Tiros Fuera
2
2
Tiros a Puerta
6
0
Corners
7
1
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
16
Tiros Libres
7
4
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
6
0
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 0 DEP 18/05/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Deportes Limache?

El duelo de Palestino vs Deportes Limache se llevará a cabo este lunes 3 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago.

  • 🗓 Fecha: Lunes 3 de noviembre.
  • 🕗 Hora: 19:00 horas.
  • 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.

📡 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Deportes Limache?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Deportes Limache

  • Árbitro: Piero Maza.
  • 1er asistente: Joaquín Arrué.
  • 2do asistente: Sergio Lagos.
  • Cuarto árbitro: Fabián Reyes.
  • VAR: Mathias Riquelme.
  • AVAR: José Retamal.

🟢 El XI de Palestino vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025

Sebastián Pérez; Jason León, Cristian Suárez, José Bizama, Ian Gárquez; Francisco Montes, Julián Fernández, Bryan Carrasco (c), Junior Arias, Jonathan Benítez; y Junior Marabel. DT: Lucas Bovaglio.

🍅 El XI de Deportes Limache vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Danilo Catalán, Luis Hernández Maluenda, Luis Guerra, Misael Llantén; Daniel Castro, Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.