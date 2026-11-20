Sigue EN VIVO el partido entre Palestino y Unión La Calera por la Liga de Primera (fecha 28), este viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Palestino 0-0 Unión La Calera 45% Posesión 55% Resumen Estadísticas Formaciones Entretiempo · 0-0 45+1' C. Moya Tarjeta amarilla Guillermo Farré Tarjeta amarilla 44' Enzo Roco Tarjeta amarilla 44' Entra Nicolás Meza Sale Gonzalo Tapia ⇄ 34' Entra Jose Bizama Sale Jason León ⇄ 34' Dylan Glaby Tarjeta roja 27' Revisión VAR Dylan Glaby VAR 26' Inicio del partido · 20:30 Posesión 45% 55% Remates 4 9 Remates al arco 1 3 Córners 4 5 Faltas 6 3 Tarjetas amarillas 1 1 Tarjetas rojas 1 0 Precisión de pases 77% 79% 25 Perez 2 Espinoza 4 Ceza 3 Roco 23↓ León 17 Eggel 5 Glaby 15 Montes 14 Abrigo 27 Munder 20↓ Tapia 1 Avellaneda 25 C. Díaz 15 Salomoni 27 Gutiérrez 4 Gutiérrez 17 M. Hiriart 23 Pérez 5 C. Moya 10 Méndez 11 S. Sáez 32 Ferreyra Palestino (4-2-3-1) · Unión La Calera (4-4-2) · ↓ sustituido · ⚽ gol ● 53' Palestino 0-0 Unión La Calera Minuto a minuto 45' Final del primer tiempo: Palestino 0-0 Unión La Calera. 45+1' Tarjeta amarilla para C. Moya (Unión La Calera). 44' Tarjeta amarilla para Guillermo Farré (Palestino). 44' Tarjeta amarilla para Enzo Roco (Palestino). 34' Cambio en Palestino: entra Nicolás Meza por Gonzalo Tapia. 34' Cambio en Palestino: entra Jose Bizama por Jason León. 27' ¡Expulsado! Dylan Glaby (Palestino) ve la tarjeta roja. 26' Revisión del VAR en una jugada de Palestino. 0' ¡Comenzó el partido! Palestino y Unión La Calera ya juegan en el Estadio Municipal de La Cisterna.