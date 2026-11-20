Sigue EN VIVO el partido entre Palestino y Unión La Calera por la Liga de Primera (fecha 28), este viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Palestino 20:30 Unión La Calera Resumen Formaciones El partido comienza el vie 20 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 25 Perez 16 Bizama 2 Espinoza 3 Roco 28 Zúñiga 5 Glaby 8 Meza 17 Eggel 15 Montes 27 Munder 9 Fernández 1 Avellaneda 25 C. Díaz 15 Salomoni 27 Gutiérrez 4 Gutiérrez 17 M. Hiriart 32 Ferreyra 5 C. Moya 23 Pérez 19 Campos 11 S. Sáez Palestino (4-2-3-1) · Unión La Calera (4-2-3-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol Palestino 20:30 Unión La Calera Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.