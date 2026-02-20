Universidad de Chile no lo pasa bien en este inicio de temporada. Los azules aún no conocen de triunfos con Francisco Meneghini y los cuestionamientos han ido en aumento por la forma en la que juega el equipo.

Sin embargo, en medio de las críticas, el director de Azul Azul en representación de la Casa de Estudios, Andrés Weintraub, respaldó públicamente a Paqui y pidió su continuidad.

El directivo es de la idea que el estratega argentino se mantenga en el cargo pese a que los resultados no han sido los esperados en el arranque del Campeonato Nacional 2026.

Director de Azul Azul respalda a Meneghini en la U de Chile

Weintraub reconoció que fueron parte de la elección de Meneghini y si bien le entregó su espaldarazo, reconoció que no ha visto los últimos partidos del Romántico Viajero.

Los directores universitarios no participamos en la decisión de los jugadores. Sí estuvimos participando en la relación de la elección del entrenador y yo vengo llegando de vacaciones, así que ni vi los últimos partidos. Pero hay que tener paciencia, los procesos toman tiempo y esperar que el equipo ande bien”, dijo en conversación con Radio ADN.

“vino Manuel Mayo, mostró todas las alternativas que habían visto, porque habían tomado decisiones, recomendaciones. Me pareció un trabajo serio. Ojo, yo no soy experto en fútbol, yo escucho lo que dicen y sigo lo que me parece sensato. Y hubo un consenso de que era la mejor elección“, agregó.

En Azul Azul piden respetar el proceso de Meneghini en la U de Chile

Al ser consultado si Paqui debe dejar la institución en caso de no vencer en su próximo compromiso, el director que representa a la Casa de Estudios de la U de Chile fue claro.

“¿Se debe ir Meneghini si no gana el próximo partido? No, hay que respetar los procesos, hay que seguirlos. Estos son procesos, no es un par de partidos. Yo creo que es más que nada esta impaciencia que tenemos todos los hinchas, pero si uno lo piensa más tranquilo, hay que darle tiempo a los procesos“, concluyó.

