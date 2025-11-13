Tras una irregular temporada, Colo Colo quiere cerrar el año abrochando la clasificación a Copa Sudamericana para ver acción en el plano internacional de cara al 2026.

Actualmente los albos marchan octavos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 41 puntos y se encuentran a solo dos unidades de Audax Italiano, equipo que los antecede y que se está quedando con el último boleto al certamen continental.

En el Estadio Monumental son conscientes que no tienen margen de error en lo que resta del torneo. Así lo señaló Javier Correa, quien palpitó lo que será el cierre de temporada, el cual esperan que culmine con el objetivo cumplido.

⚽ En Colo Colo anticipan la recta final del Campeonato Nacional

El encargado de tomar la palabra en Colo Colo fue Javier Correa, quien en conversación con los canales oficiales del club, señaló que “queda la parte más difícil que es el cierre del torneo, donde todos los equipos se juegan algo”.

“Hay que afrontarlo de la misma manera que afrontamos todos los partidos, con la misma entereza y tratar de salir victoriosos para meternos en una copa internacional”, agregó.

Por último, Correa manifestó que “a la gente le debemos mucho porque todo este año no ha sido bueno en lo futbolístico y ellos nos apoyaron, nos bancaron y quedamos muy al debe en ese sentido. Siempre les tenemos que agradecer y dar una alegría, que sería meternos en copa. Ojalá que puedan venir para que lo cerremos todos juntos y vayamos todos juntos por el mismo objetivo”.

🤔 ¿Qué necesita Colo Colo para ir a la Copa Sudamericana?

A tres fechas para el término del Campeonato Nacional, Colo Colo se encuentra fuera de puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Los albos marchan octavos y entre el cuarto y el séptimo de la clasificación son los equipos que sacan boletos al certamen internacional.

Sin embargo, el Cacique depende de sí mismo para meterse en dicha zona, puesto que aún le resta medirse ante Cobresal y Audax Italiano, equipos que lo anteceden en la tabla de posiciones y que se están quedando con los últimos dos cupos.

De esta forma, ganando los tres partidos que le restan, el equipo dirigido por Fernando Ortiz volverá a la segunda competencia más importante del continente sin tener que mirar lo que ocurra con sus rivales.

🔗 En Al Aire Libre puedes encontrar todas las novedades de Colo Colo.