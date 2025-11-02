Coquimbo Unido coronó un sueño de toda la vida al proclamarse este domingo por primera vez como campeones de la Primera División del fútbol chileno, un hito encaminado en un sorprendente segundo semestre de temporada encabezado por el DT Esteban González.

El “Chino” González cumplió un primer año más que satisfactorio como DT de un club de Primera al darle a Coquimbo su primer título en la categoría de oro de nuestro país, y por ello es que no fue nada raro que hiciese una profunda reflexión tras el sólido triunfo sobre Unión La Calera que desató la algarabía en el Francisco Sánchez Rumoroso.

🏆 Esteban González manifestó todo su orgullo tras gritar campeón con Coquimbo

Una vez finalizó el duelo ante los caleranos en tierras piratas y en medios de los festejos de campeón, Esteban González dialogó con la transmisión de TNT Sports y mencionó la satisfacción que le genera poder alcanzar este hito con el conjunto de la Cuarta Región.

“Estos jugadores son tremendos. Desde el primer día se querían entrenar y lo que hicieron esta segunda rueda fue impresionante. Rompimos estadísticas, datos y es un grupo que estaba carente de competir, entrenarse y me parece que somos justos campeones”, señaló a la transmisión oficial.

Así mismo, el Chino apuntó que: “Respetamos a todos los rivales por sobre todas las cosas y no tenemos miedo en decir que fuimos superados en algunos partidos. Este equipo se adaptó a distintos escenarios, rivales. Son jugadores muy inteligentes tácticamente y se corona de local y ante un marco excelente de público. Es soñado, vivir esto no tiene nombre”.

Coquimbo es una fiesta gracias al Chino González y sus dirigidos/ © Photoport

🔥 La emotiva dedicatoria de Esteban González por el título pirata

Desbordado de emoción, González también fue consultado por los obstáculos que se encontró durante la temporada, como el fallecimiento de su padre, pero que no lo frenaron en el foco de poder levantar el título con Coquimbo.

“Es súper emotivo. Ya habrá tiempo de llorar a mi padre. Lo que entregaron estos jugadores el día que murió mi padre, ante Cobresal, fue muy emocionante”, expresó.

“Esto es para él, los jugadores me lo han hecho saber. Sólo tengo palabras de agradecimiento, porque fue un momento duro”, sentenció al respecto.