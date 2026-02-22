U de Chile se mide ante Deportes Limache en un partido vital para el entrenador Francisco “Paqui” Meneghini, quien viene muy cuestionado tras no conseguir triunfos en la tres primeras jornadas del Campeonato Nacional 2026.
Los Azules vienen de un empate contra Palestino y si se enreda ante los limachinos pueden empezar las voces de una posible salida para el DT, por lo que es clave sumar de a tres.
Los Tomateros, por su parte, están invictos en la competencia y es el único puntero de la Liga de Primera 2026 con siete puntos con figuras como Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Joaquín Montecinos.
¿Quién transmite EN VIVO U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?
El partido de U de Chile vs Limache será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Limache?
U de Chile y Deportes Limache se miden este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el estadio Nacional por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026.
- Fecha: Domingo 22 de enero
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos
Árbitros del partido de U de Chile vs Limache
Los árbitros encargados de impartir justicia en el duelo de U de Chile vs Limache son:
- Árbitro: Fernando Véjar
- 1er asistente: Claudio Urrutia
- 2do asistente: Eric Pizarro
- Cuarto árbitro: Mario Salvo
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Alejandro Molina
El XI de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
Posible formación: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Francisco “Paqui” Meneghini.
El XI de Limache vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026
Posible formación: Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, César Pinares, Ramón Martínez, Marcelo Flores; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.