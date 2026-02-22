U de Chile se mide ante Deportes Limache en un partido vital para el entrenador Francisco “Paqui” Meneghini, quien viene muy cuestionado tras no conseguir triunfos en la tres primeras jornadas del Campeonato Nacional 2026.

Los Azules vienen de un empate contra Palestino y si se enreda ante los limachinos pueden empezar las voces de una posible salida para el DT, por lo que es clave sumar de a tres.

Los Tomateros, por su parte, están invictos en la competencia y es el único puntero de la Liga de Primera 2026 con siete puntos con figuras como Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Joaquín Montecinos.

¿Quién transmite EN VIVO U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

El partido de U de Chile vs Limache será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: TNT Sports en HBO Max

TNT Sports en HBO Max Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Limache?

U de Chile y Deportes Limache se miden este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el estadio Nacional por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Domingo 22 de enero

Domingo 22 de enero Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos

Árbitros del partido de U de Chile vs Limache

Los árbitros encargados de impartir justicia en el duelo de U de Chile vs Limache son:

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Eric Pizarro

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Juan Lara

AVAR: Alejandro Molina

El XI de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Francisco “Paqui” Meneghini.

El XI de Limache vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, César Pinares, Ramón Martínez, Marcelo Flores; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.