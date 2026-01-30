Los rankings no cuentan toda la historia, pero sí marcan tendencias. Y el último informe internacional volvió a encender una luz de alerta sobre el presente del fútbol chileno, con una ubicación que incomoda tanto a dirigentes como a hinchas.

La medición correspondiente a 2025 dejó al Campeonato Nacional más atrás de lo esperado en Sudamérica y confirmó una caída que ya no parece coyuntural. El dato golpea por lo simbólico y por lo deportivo.

❓ ¿En qué puesto quedó el fútbol chileno en el ranking mundial de ligas?

El Campeonato Nacional apareció en la posición 31 a nivel global. Así lo establece el ranking anual elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), que evalúa el rendimiento de las ligas durante la temporada 2025.

El lugar representa un retroceso en comparación con la medición anterior, donde el torneo chileno había logrado escalar posiciones y acercarse al top 25 del mundo.

📉 ¿Cuántos puestos retrocedió el fútbol chileno respecto al ranking anterior?

Chile cayó siete lugares en relación con el listado de 2024. En la medición previa, el campeonato local figuraba en el puesto 24, lo que había sido leído como una señal de recuperación. La nueva clasificación, en cambio, revierte esa tendencia y vuelve a ubicar a la liga chilena en un rango más bajo dentro del contexto internacional.

🌎 ¿Qué lugar ocupa Chile entre las ligas de Sudamérica?

El fútbol chileno es el séptimo mejor ubicado entre las diez ligas de Conmebol. Con 487,75 puntos, el Campeonato Nacional supera solo a Perú, Bolivia y Venezuela dentro del continente.

Por delante aparecen Brasil, Argentina y Colombia —todas dentro del top 10 mundial— además de Ecuador, Paraguay y Uruguay, que lograron una mejor posición que Chile en el escalafón global.

🏆 ¿Qué ligas sudamericanas lideran el ranking internacional?

Brasil vuelve a ser la liga sudamericana mejor posicionada del mundo.

El torneo brasileño figura en el tercer lugar global, consolidando su dominio regional. Argentina aparece en el octavo puesto, pese a una leve caída, mientras que Colombia completa el grupo sudamericano dentro del top 10, ubicándose décima.

El rendimiento sostenido de sus clubes en competencias internacionales ha sido clave para esa ventaja.

🌍 ¿Cuál es la mejor liga del mundo según la IFFHS?

La Premier League lidera el ranking mundial de ligas. El campeonato inglés recuperó el primer lugar, desplazando a la Serie A italiana, que había encabezado la clasificación en 2024. LaLiga de España se mantiene segunda, reafirmando el dominio europeo en la élite.

🔍 ¿Por qué cayó el fútbol chileno en el ranking de ligas?

El bajo impacto internacional de sus clubes fue un factor determinante. Las campañas chilenas en torneos Conmebol durante 2025 no lograron marcar diferencias. Las eliminaciones tempranas en Copa Libertadores y una participación más discreta en Sudamericana terminaron pesando en la evaluación.

El ranking considera resultados internacionales, regularidad competitiva y desempeño global de los clubes, aspectos donde Chile perdió terreno frente a sus pares regionales.

