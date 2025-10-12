Unión Española consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional. Los hispanos derrotaron por 4-2 a Huachipato por la Fecha 24 y salieron de la zona de descenso, dejando al rojo vivo la definición en la parte baja de la tabla de posiciones.

Con este triunfo, los de Independencia sumaron 20 puntos y se ubicaron antepenúltimos en la clasificación, superando a Deportes Limache (18), aunque los cerveceros tienen un partido menos. Por su parte, los acereros se quedaron en el noveno puesto con 31 unidades, complicando sus aspiraciones de conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

⚽ Los goles de Unión Española vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Unión Española tuvo un gran arranque y se puso en ventaja rápidamente con gol de Franco Ratotti a los 17 minutos de la primera mitad.

Aunque lejos de conformarse, los dirigidos por Miguel Ramírez fueron por más y fue así como se fueron al descanso en ventaja por 3-0 gracias a las anotaciones de Pablo Aránguiz a los 39’ e Ignacio Jeraldino a los 45+1’.

Ya en el complemento, Huachipato recortó la distancia con gol de penal de Lionel Altamirano (61’). Pero Ignacio Jeraldino volvió a estirar las cifras solo tres minutos después para los locales (64’). Si bien Cris Martínez volvió a descontar a los 72 minutos para los acereros su gol solo sirvió para adornar el marcador.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El próximo partido de Unión Española está previsto para el próximo domingo 26 de octubre, cuando visiten a Cobresal por la Fecha 25 del Campeonato Nacional en el Estadio El Cobre de El Salvador a las 15:30 horas.

🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Huachipato, en tanto, volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 25 de octubre por la Fecha 25 del torneo cuando reciba a Deportes Iquique desde las 17:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

📊 Resumen de Unión Española vs Huachipato

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Unión Española
12/10/2025 12:00
4
2
Descanso : 3 0
Finalizado
Huachipato
  • Gabriel Norambuena 17′
  • Pablo Aranguiz 39′
  • Ignacio Jeraldino 45′
  • Ignacio Jeraldino 64′
  • Gabriel Norambuena 9′
  • Sebastian Pereira 25′
  • Lionel Altamirano 60′
  • Cris Martinez 71′
  • Santiago Silva 33′
  • Renzo Malanca 78′
  • Benjamin Gazzolo 90′
  • Jimmy Martinez 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 7 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez
90 + 6 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Bryan Vejar
90 + 6 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Pablo Aranguiz
90 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Benjamin Gazzolo
80 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Javier Carcamo
80 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Renzo Malanca
78 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Renzo Malanca
77 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Bruno Jauregui
77 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Ignacio Jeraldino
77 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Cristian Insaurralde
77 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Franco Ratotti
74 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Juan Figueroa
74 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maicol Leon
74 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Nicolas Vargas
74 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Claudio Sepulveda
71 ‘
Huachipato
Penalti : Cris Martinez
68 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Agustin Nadruz
68 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Matias Marin
64 ‘
Unión Española
Asistencia : Franco Ratotti
64 ‘
Unión Española
Gol regular : Ignacio Jeraldino
60 ‘
Huachipato
Penalti : Lionel Altamirano
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Luciano Arriagada
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Santiago Silva
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Mario Briceno
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez
45 + 1 ‘
Unión Española
Asistencia : Gabriel Norambuena
45 + 1 ‘
Unión Española
Gol regular : Ignacio Jeraldino
39 ‘
Unión Española
Asistencia : Franco Ratotti
39 ‘
Unión Española
Gol regular : Pablo Aranguiz
33 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Santiago Silva
25 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Sebastian Pereira
17 ‘
Unión Española
Gol regular : Gabriel Norambuena
9 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Gabriel Norambuena
[ +7 ‘ ] Amonestación para Jimmy Martinez.
[ +6 ‘ ] Cambio: se retira Pablo Aranguiz y entra en su lugar Bryan Vejar.
Amonestación para Benjamin Gazzolo.
Cambio: se retira Renzo Malanca y entra en su lugar Javier Carcamo.
Amonestación para Renzo Malanca.
Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Bruno Jauregui.
Cambio: se retira Franco Ratotti y entra en su lugar Cristian Insaurralde.
Cambio: se retira Maicol Leon y entra en su lugar Juan Figueroa.
Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Nicolas Vargas.
¡G O O O O O O L! – ¡Cris Martinez (Huachipato) anota desde el punto de penalti!
Cambio: se retira Matias Marin y entra en su lugar Agustin Nadruz.
Asistencia de Franco Ratotti en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Jeraldino!
¡G O O O O O O L! – ¡Lionel Altamirano (Huachipato) anota desde el punto de penalti!
Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Luciano Arriagada.
Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Mario Briceno.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] Asistencia de Gabriel Norambuena en el gol.
[ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Jeraldino!
Asistencia de Franco Ratotti en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Pablo Aranguiz!
Amonestación para Santiago Silva.
Amonestación para Sebastian Pereira.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gabriel Norambuena!
Amonestación para Gabriel Norambuena.
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión Española
4-3-3
Martin Parra 1
Martin
Parra
Kevin Contreras 2
Kevin
Contreras
Sebastian Pereira 13
Sebastian
Pereira
Fabricio Formiliano 21
Fabricio
Formiliano
Rodrigo Alarcon 33
Rodrigo
Alarcon
Matias Marin 20
Matias
Marin
Pablo Aranguiz 22
Pablo
Aranguiz
Gonzalo Castellani 25
Gonzalo
Castellani
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
Ignacio Jeraldino 23
Ignacio
Jeraldino
Franco Ratotti 34
Franco
Ratotti
  • Entrenador
  • 0
    Miguel Ramirez
  • Suplentes
  • 12
    Enzo Uribe
  • 4
    Milovan Celis
  • 5
    Agustin Nadruz
  • 6
    Bruno Jauregui
  • 8
    Bryan Carvallo
  • 9
    Cristian Insaurralde
  • 19
    Bryan Vejar
Huachipato
4-4-2
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Benjamin Gazzolo 4
Benjamin
Gazzolo
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Jimmy Martinez 20
Jimmy
Martinez
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 17
    Zacarias Lopez Gonzalez
  • 7
    Mario Briceno
  • 11
    Juan Figueroa
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 22
    Javier Carcamo
  • 30
    Brayan Garrido
  • 44
    Nicolas Vargas
14
Faltas Cometidas
9
0
Fuera de Juego
3
42
Posesión de Balón
58
2
Tarjetas Amarillas
4
3
Tiros Fuera
2
5
Tiros a Puerta
7
2
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
10
0
Penaltis
2
12
Tiros Libres
0
5
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
1
Corners 1ª Mitad
2
1
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 UNI 27/04/2025
HUA 1 – 3 UNI 06/10/2024
UNI 2 – 2 HUA 11/05/2024
UNI 0 – 1 HUA 12/08/2023
UNI 0 – 1 HUA 05/04/2023