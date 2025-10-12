Unión Española consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional. Los hispanos derrotaron por 4-2 a Huachipato por la Fecha 24 y salieron de la zona de descenso, dejando al rojo vivo la definición en la parte baja de la tabla de posiciones.
Con este triunfo, los de Independencia sumaron 20 puntos y se ubicaron antepenúltimos en la clasificación, superando a Deportes Limache (18), aunque los cerveceros tienen un partido menos. Por su parte, los acereros se quedaron en el noveno puesto con 31 unidades, complicando sus aspiraciones de conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana.
⚽ Los goles de Unión Española vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
Unión Española tuvo un gran arranque y se puso en ventaja rápidamente con gol de Franco Ratotti a los 17 minutos de la primera mitad.
Aunque lejos de conformarse, los dirigidos por Miguel Ramírez fueron por más y fue así como se fueron al descanso en ventaja por 3-0 gracias a las anotaciones de Pablo Aránguiz a los 39’ e Ignacio Jeraldino a los 45+1’.
Ya en el complemento, Huachipato recortó la distancia con gol de penal de Lionel Altamirano (61’). Pero Ignacio Jeraldino volvió a estirar las cifras solo tres minutos después para los locales (64’). Si bien Cris Martínez volvió a descontar a los 72 minutos para los acereros su gol solo sirvió para adornar el marcador.
🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?
El próximo partido de Unión Española está previsto para el próximo domingo 26 de octubre, cuando visiten a Cobresal por la Fecha 25 del Campeonato Nacional en el Estadio El Cobre de El Salvador a las 15:30 horas.
🔵 ¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?
Huachipato, en tanto, volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 25 de octubre por la Fecha 25 del torneo cuando reciba a Deportes Iquique desde las 17:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.
📊 Resumen de Unión Española vs Huachipato
- Gabriel Norambuena 17′
- Pablo Aranguiz 39′
- Ignacio Jeraldino 45′
- Ignacio Jeraldino 64′
- Gabriel Norambuena 9′
- Sebastian Pereira 25′
- Lionel Altamirano 60′
- Cris Martinez 71′
- Santiago Silva 33′
- Renzo Malanca 78′
- Benjamin Gazzolo 90′
- Jimmy Martinez 90′
Parra
Contreras
Pereira
Formiliano
Alarcon
Marin
Aranguiz
Castellani
Norambuena
Jeraldino
Ratotti
- Entrenador
-
0Miguel Ramirez
- Suplentes
-
12Enzo Uribe
-
4Milovan Celis
-
5Agustin Nadruz
-
6Bruno Jauregui
-
8Bryan Carvallo
-
9Cristian Insaurralde
-
19Bryan Vejar
Odriozola
Caroca
Gazzolo
Gutierrez
Malanca
Sepulveda
Silva
Martinez
Leon
Altamirano
Martinez
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
17Zacarias Lopez Gonzalez
-
7Mario Briceno
-
11Juan Figueroa
-
16Luciano Arriagada
-
22Javier Carcamo
-
30Brayan Garrido
-
44Nicolas Vargas