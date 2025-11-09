Uno de los partidos más esperados de la fecha 27 del Campeonato Nacional no defraudó, Everton de Viña del Mar sigue sumando puntos para evitar el descenso y esta noche, demostraron que siguen vivos, superando a Cobresal como visitantes y con pasajes que alientan a una mejora tras la llegada de Torrente.

Los Mineros perdieron terreno en su sueño copero de 2026 y los escoltas de ese cupo festejaron la caída de los mineros.

⚽ Los goles de Cobresal vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Alan Medina en los 15′ con lucida jugada personal y un rebote tras su remate abrió la cuenta para los viñamarinos, Julián Alfaro extendió las cifras en el 39′. El descuento llegó bien entrado el partido cuando Cristopher Barrera puso el 1-2 final, cuando corrían los 84´ de juego.

📊 Estadísticas de Cobresal vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27
Cobresal
09/11/2025 20:00
0
2
Descanso
Everton CD
  • Alan Medina 15′
  • Julian Alfaro 39′
  • Alan Medina 21′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal vs Everton?

A la espera de la confirmación horaria, todos los partidos de la próxima fecha están “programados” para el 23 de noviembre. Cobresal y sus sueños coperos visitarán al desesperado por puntos, Deportes Iquique. Mientras que los Viñamarinos seguirán su búsqueda de puntos cuando visiten a Audax Italiano en La Florida.