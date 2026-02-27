Cobresal y La Serena abrieron la fecha 5 del Campeonato Nacional en el Estadio El Cobre de El Salvador, en un duelo en el que los locales querían una victoria para meterse en la zona de copas internaciones, con todo el resto de la fecha por jugarse. Al frente los Serenenses que todavía no sabían de victorias en el torneo, un escenario difícil para Felipe Gutiérrez y los suyos.

Los goles de Cobresal vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Jeisson Vargas en la primera jugada de peligro del partido, cerró el marcador y muy temprano. Al minuto de partido el atacante marcó el 0-1 definitivo.

Estadísticas de Cobresal vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Cobresal 0 1 Descanso : 0 1 Finalizado La Serena Franco Bechtholdt 62′

Esteban Valencia 76′

Franco Frias 90′ Jeisson Vargas 1′ Francis Mac Allister 13′

Francis Mac Allister 13′ Felipe Chamorro 38′

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y La Serena?

Cobresal

🆚 Palestino

🏟️ Municipal de La Cisterna

📆 Domingo 8 de marzo

🕛 20:30 horas

La Serena

🆚 U La Calera

🏟️ Estadio La Portada

📆 Viernes 6 de marzo

🕣 18:00 horas