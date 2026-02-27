En el duelo que cerró la jornada de viernes del Campeonato Nacional, en la ciudad del cemento Unión La Calera recibió a Audax Italiano por la quinta fecha. Duelo marcado por las expulsiones que tuvieron ambos equipos y por el desarrollo del juego que tuvo en Sebastián Sáez como la gran figura del encuentro que dirigió Christián Galaz en el Nicolás Chahuán Nazar.

Los goles de U La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Sebastián Sáez fue quien se llevó todos los aplausos en la noche calerana. Anotó el 1-0 en los 23′ y en el 72′ cambió un penal por gol para decretar el 2-0. Pero al final Kevin Méndez decretó la goleada, el 3-0 ante los Itálicos cuando se jugaba el 95′ de partido. Juan Requena en el 79′ y Federico Mateos en el 89′ vieron la cartulina roja.

Estadísticas de U La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Unión La Calera 1 0 Primera parte Audax Italiano Sebastian Saez 23′

¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Audax Italiano?

U La Calera

🆚 Deportes La Serena

🏟️ La Portada

📆 Viernes 6 de marzo

🕛 18:00 horas

Audax Italiano

🆚 Colo Colo

🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida

📆 Sábado 7 de marzo

🕣 18:00 horas