En el duelo que cerró la jornada de viernes del Campeonato Nacional, en la ciudad del cemento Unión La Calera recibió a Audax Italiano por la quinta fecha. Duelo marcado por las expulsiones que tuvieron ambos equipos y por el desarrollo del juego que tuvo en Sebastián Sáez como la gran figura del encuentro que dirigió Christián Galaz en el Nicolás Chahuán Nazar.
Los goles de U La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
Sebastián Sáez fue quien se llevó todos los aplausos en la noche calerana. Anotó el 1-0 en los 23′ y en el 72′ cambió un penal por gol para decretar el 2-0. Pero al final Kevin Méndez decretó la goleada, el 3-0 ante los Itálicos cuando se jugaba el 95′ de partido. Juan Requena en el 79′ y Federico Mateos en el 89′ vieron la cartulina roja.
Estadísticas de U La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
- Sebastian Saez 23′
¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Audax Italiano?
U La Calera
🆚 Deportes La Serena
🏟️ La Portada
📆 Viernes 6 de marzo
🕛 18:00 horas
Audax Italiano
🆚 Colo Colo
🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida
📆 Sábado 7 de marzo
🕣 18:00 horas