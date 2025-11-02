Una verdadera “final” en la lucha por zafar del descenso se preveía para este domingo por la noche en la Fecha 26 del Campeonato Nacional, pero finalmente Everton y Unión Española protagonizaron un opaco empate sin goles que mantiene las cosas en tensión en la parte baja de cara a las últimas cuatro jornadas del certamen.

Ruleteros e hispanos, ambos con urgencias por despegar desde el temible sótano de la tabla, no se hicieron mayor daño en la Quinta Región esta jornada y terminaron sellando una insípida igualdad que solo tuvo como gran incidencia la expulsión de Álvaro Madrid en el local a los 28′ del primer tiempo. Aún con esa ventaja, los dirigidos por Miguel Ramírez no encontraron la llave del gol en los 90′ reglamentarios.

Con este resultado, Everton se quedó en el decimotercer puesto con 23 puntos, mientras que Unión Española sigue penúltimo en la tabla con 21 unidades, en zona de descenso directo y mirando con aún más preocupación este desenlace del campeonato.

📅 Próximo rival de Everton en el Campeonato Nacional 2025

Everton deberá dar rápidamente vuelta la página puesto que tendrá pocos días de descanso para su próximo encuentro, el cual será un partido pendiente ante U de Chile este miércoles 5 de noviembre en Santiago, pactado para las 17:30 horas de nuestro país.

📅 Próximo rival de Unión Española en el Campeonato Nacional 2025

Por su lado Unión Española se enfrentará a un también necesitado Colo Colo, que tiene urgencias por sumar para sus propios objetivos de copas internacionales.

Los de colonia recibirán al Cacique el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.