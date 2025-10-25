Huachipato y Deportes Iquique no lograron sacarse diferencias en el Estadio CAP de Talcahuano. Acereros y Dragones Celestes igualaron 1-1, resultado que no le sirve mucho a ninguno en sus objetivos de quedarse con un cupo a torneos internacionales y zafar del descenso, respectivamente.

Con este empate, los dirigidos por Jaime García se quedaron en el noveno lugar con 32 puntos, mientras que los del norte se mantienen en el fondo de la tabla de posiciones con 15 unidades.

⚽ Los goles de Huachipato vs Iquique por el Campeonato Nacional

La apertura de la cuenta para Huachipato llegó a los 54 minutos, cuando luego de un tiro de esquina desde el sector izquierdo el balón le quedó a Santiago Silva, quien de derecha superó al portero Requena para anotar el primero del partido.

Sin embargo, la alegría acerera solo duró algunos instantes, puesto que a los 66 minutos Álvaro Ramos anotó de cabeza el 1-1, resultado con el que finalmente terminó el partido.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato e Iquique?

El próximo partido de Huachipato está programado para el domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas cuando enfrente a Universidad de Chile en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Por su parte, Deportes Iquique recibirá a Deportes La Serena el próximo viernes 31 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

