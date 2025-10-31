Era el duelo clave para la permanencia y así se jugó, Iquique vendió cara otra derrota más de local, esta vez fue ante la figura descollante de Jeisson Vargas que se anotó con dos golazos para La Serena en el norte. Una derrota que no sentencia del descenso de los Dragones, pero los deja muy condicionados a por los menos 5 puntos de su más cercano perseguidor.

Jeisson Vargas fue la figura del partido, con dos remates de distancia le dio la victoria a los Granates, en el 15′ y en el 70′, Edson Puch en los 75′ redujo el marcador, pero no pudo cambiar el 1 a 2 final para los serenenses.

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Deportes Iquique 1 2 Descanso : 0 1 Finalizado La Serena Edson Puch 74′ Steffan Pino 17′

Agustin Venezia 45′

Marcos Gomez 47′ Jeisson Vargas 15′

Jeisson Vargas 15′ Jeisson Vargas 70′ Lucas Alarcon 45′

Lucas Alarcon 45′ Eryin Sanhueza 45′

Eryin Sanhueza 45′ Felipe Chamorro 52′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Iquique y La Serena?

Los Dragones serán visitantes de U La Calera este viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas en el Nicolás Chahuán Nazar, mientras que La Serena será local ante U Católica el sábado 8 a las 12:30 horas.