Universidad Católica volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Tras el tropiezo en la fecha pasada, los cruzados se reencontraron con el triunfo frente a Deportes La Serena en La Portada por la fecha 27 del torneo.

En un cerrado compromiso jugado en el norte de nuestro país, los estudiantiles se impusieron por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Fernando Zampedri en el segundo tiempo.

Con este resultado, la UC sigue firme en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 51 puntos y sacó ventaja importante para quedarse con el Chile 2. Los papayeros, por su parte, se mantuvieron en el duodécimo puesto de la clasificación con 27 unidades.

¡Final y triunfo de #LosCruzados! ✊



Con golazo del Capitán Fernando Zampedri 🐂, La Franja venció por 1-0 a Deportes La Serena en esta Fecha 27 de la Liga de Primera Itaú 🏆



𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐓𝐎 ⚪🔵#ResultadoChery pic.twitter.com/4M16XzaCYP — Universidad Católica (@Cruzados) November 8, 2025

⚽ El gol de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del partido llegó en el complemento, a los 49 minutos, cuando Fernando Zampedri recibió un centro desde el sector izquierdo y con un certero cabezazo superó al portero Eryin Sanhueza para decretar el 1-0 definitivo a favor de la Universidad Católica sobre Deportes La Serena.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U Católica?

Deportes La Serena volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 23 de noviembre en horario por confirmar frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en una nueva versión del clásico de la Cuarta Región.

Por su parte, Universidad Católica recibirá a Palestino en el Claro Arena, también en horario por confirmar, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

📊 Estadísticas de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27 La Serena 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Universidad Católica Cristian Gutierrez 76′

Lucas Alarcon 87′

Sebastian Diaz 90′ Fernando Zampedri 49′ Ignacio Perez 72′

Ignacio Perez 72′ Nicolas Letelier 90′ Ignacio Perez 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 8 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Nicolas Letelier 90 + 7 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Nicolas Letelier 90 + 7 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Fernando Zampedri 90 + 7 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Diego Corral 90 + 7 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Eduard Bello 90 + 3 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Sebastian Diaz 90 + 1 ‘ Universidad Católica Tarjeta roja : Ignacio Perez 87 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Lucas Alarcon 81 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Dylan Escobar 81 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Clemente Montes 81 ‘ La Serena Sustitución entra : Sebastian Diaz 81 ‘ La Serena Sustitución sale : Juan Fuentes 80 ‘ La Serena Sustitución entra : Daniel Cordero 80 ‘ La Serena Sustitución sale : Gonzalo Jara 76 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Cristian Gutierrez 72 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Ignacio Perez 71 ‘ La Serena Sustitución entra : Bryan Mendoza 71 ‘ La Serena Sustitución sale : Manuel Rivera 64 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Diego Valencia 64 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Alfred Canales 57 ‘ La Serena Sustitución entra : Cristian Gutierrez 57 ‘ La Serena Sustitución sale : Fernando Dinamarca 57 ‘ La Serena Sustitución entra : Jeyson Rojas 57 ‘ La Serena Sustitución sale : Matias Pinto 49 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri [ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +8 ‘ ] Amonestación para Nicolas Letelier. [ +7 ‘ ] Cambio: se retira Fernando Zampedri y entra en su lugar Nicolas Letelier. [ +7 ‘ ] Cambio: se retira Eduard Bello y entra en su lugar Diego Corral. [ +3 ‘ ] Amonestación para Sebastian Diaz. [ +1 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Ignacio Perez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Amonestación para Lucas Alarcon. Cambio: se retira Juan Fuentes y entra en su lugar Sebastian Diaz. Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Dylan Escobar. Cambio: se retira Gonzalo Jara y entra en su lugar Daniel Cordero. Amonestación para Cristian Gutierrez. Amonestación para Ignacio Perez. Cambio: se retira Manuel Rivera y entra en su lugar Bryan Mendoza. Cambio: se retira Alfred Canales y entra en su lugar Diego Valencia. Cambio: se retira Fernando Dinamarca y entra en su lugar Cristian Gutierrez. Cambio: se retira Matias Pinto y entra en su lugar Jeyson Rojas. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri! Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. El árbitro da inicio al encuentro. La Serena La Serena 5-3-2 1 Eryin

Sanhueza 23 Matias

Pinto 5 Lucas

Alarcon 3 Nicolas

Ferreyra 22 Joaquin

Fernandez 26 Fernando

Dinamarca 18 Sebastian

Gallegos 17 Juan

Fuentes 8 Manuel

Rivera 7 Gonzalo

Jara 10 Jeisson

Vargas Entrenador

0 Mario Sciacqua

Suplentes

12 Fabian Cerda



33 Daniel Cordero



6 Sebastian Diaz



16 Cristian Gutierrez



32 Bryan Mendoza



4 Jeyson Rojas



2 Andres Zanini

Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 23 Tomas

Astaburuaga 2 Daniel

Gonzalez 19 Branco

Ampuero 3 Eugenio

Mena 4 Ignacio

Perez 18 Eduard

Bello 22 Alfred

Canales 20 Jhojan

Valencia 11 Clemente

Montes 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



21 Dylan Escobar



33 Nicolas Letelier



35 Diego Corral



16 Leenhan Romero



14 Juan Rossel



30 Diego Valencia

11 Faltas Cometidas 14 2 Fuera de Juego 3 46 Posesión de Balón 54 3 Tarjetas Amarillas 2 7 Tiros Fuera 5 1 Tiros a Puerta 2 6 Corners 7 0 Tarjetas Rojas 1 6 Saques de Portería 10 0 Penaltis 0 17 Tiros Libres 13 1 Paradas 1 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 4 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 0 Corners 1ª Mitad 7 6 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 7 Faltas Cometidas 2ª Mitad 9 Últimos enfrentamientos LA 0 – 1 UNI 08/11/2025 UNI 1 – 3 LA 25/05/2025

🔗 Sigue la actualidad del fútbol chileno en Al Aire Libre.