Universidad Católica volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Tras el tropiezo en la fecha pasada, los cruzados se reencontraron con el triunfo frente a Deportes La Serena en La Portada por la fecha 27 del torneo.
En un cerrado compromiso jugado en el norte de nuestro país, los estudiantiles se impusieron por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Fernando Zampedri en el segundo tiempo.
Con este resultado, la UC sigue firme en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 51 puntos y sacó ventaja importante para quedarse con el Chile 2. Los papayeros, por su parte, se mantuvieron en el duodécimo puesto de la clasificación con 27 unidades.
⚽ El gol de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025
El único gol del partido llegó en el complemento, a los 49 minutos, cuando Fernando Zampedri recibió un centro desde el sector izquierdo y con un certero cabezazo superó al portero Eryin Sanhueza para decretar el 1-0 definitivo a favor de la Universidad Católica sobre Deportes La Serena.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U Católica?
Deportes La Serena volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 23 de noviembre en horario por confirmar frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en una nueva versión del clásico de la Cuarta Región.
Por su parte, Universidad Católica recibirá a Palestino en el Claro Arena, también en horario por confirmar, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.
📊 Estadísticas de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025
- Cristian Gutierrez 76′
- Lucas Alarcon 87′
- Sebastian Diaz 90′
- Fernando Zampedri 49′
- Ignacio Perez 72′
- Nicolas Letelier 90′
- Ignacio Perez 90′
Sanhueza
Pinto
Alarcon
Ferreyra
Fernandez
Dinamarca
Gallegos
Fuentes
Rivera
Jara
Vargas
- Entrenador
-
0Mario Sciacqua
- Suplentes
-
12Fabian Cerda
-
33Daniel Cordero
-
6Sebastian Diaz
-
16Cristian Gutierrez
-
32Bryan Mendoza
-
4Jeyson Rojas
-
2Andres Zanini
Bernedo
Astaburuaga
Gonzalez
Ampuero
Mena
Perez
Bello
Canales
Valencia
Montes
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
21Dylan Escobar
-
33Nicolas Letelier
-
35Diego Corral
-
16Leenhan Romero
-
14Juan Rossel
-
30Diego Valencia
