Universidad Católica volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Tras el tropiezo en la fecha pasada, los cruzados se reencontraron con el triunfo frente a Deportes La Serena en La Portada por la fecha 27 del torneo.

En un cerrado compromiso jugado en el norte de nuestro país, los estudiantiles se impusieron por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Fernando Zampedri en el segundo tiempo.

Con este resultado, la UC sigue firme en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 51 puntos y sacó ventaja importante para quedarse con el Chile 2. Los papayeros, por su parte, se mantuvieron en el duodécimo puesto de la clasificación con 27 unidades.

⚽ El gol de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del partido llegó en el complemento, a los 49 minutos, cuando Fernando Zampedri recibió un centro desde el sector izquierdo y con un certero cabezazo superó al portero Eryin Sanhueza para decretar el 1-0 definitivo a favor de la Universidad Católica sobre Deportes La Serena.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U Católica?

Deportes La Serena volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 23 de noviembre en horario por confirmar frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en una nueva versión del clásico de la Cuarta Región.

Por su parte, Universidad Católica recibirá a Palestino en el Claro Arena, también en horario por confirmar, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

📊 Estadísticas de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27
La Serena
08/11/2025 12:30
0
1
Descanso : 0 0
Finalizado
Universidad Católica
  • Cristian Gutierrez 76′
  • Lucas Alarcon 87′
  • Sebastian Diaz 90′
  • Fernando Zampedri 49′
  • Ignacio Perez 72′
  • Nicolas Letelier 90′
  • Ignacio Perez 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 8 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Nicolas Letelier
90 + 7 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Nicolas Letelier
90 + 7 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Fernando Zampedri
90 + 7 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Diego Corral
90 + 7 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Eduard Bello
90 + 3 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Sebastian Diaz
90 + 1 ‘
Universidad Católica
Tarjeta roja : Ignacio Perez
87 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Lucas Alarcon
81 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Dylan Escobar
81 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Clemente Montes
81 ‘
La Serena
Sustitución entra : Sebastian Diaz
81 ‘
La Serena
Sustitución sale : Juan Fuentes
80 ‘
La Serena
Sustitución entra : Daniel Cordero
80 ‘
La Serena
Sustitución sale : Gonzalo Jara
76 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Cristian Gutierrez
72 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Ignacio Perez
71 ‘
La Serena
Sustitución entra : Bryan Mendoza
71 ‘
La Serena
Sustitución sale : Manuel Rivera
64 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Diego Valencia
64 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Alfred Canales
57 ‘
La Serena
Sustitución entra : Cristian Gutierrez
57 ‘
La Serena
Sustitución sale : Fernando Dinamarca
57 ‘
La Serena
Sustitución entra : Jeyson Rojas
57 ‘
La Serena
Sustitución sale : Matias Pinto
49 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
[ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +8 ‘ ] Amonestación para Nicolas Letelier.
[ +7 ‘ ] Cambio: se retira Fernando Zampedri y entra en su lugar Nicolas Letelier.
[ +7 ‘ ] Cambio: se retira Eduard Bello y entra en su lugar Diego Corral.
[ +3 ‘ ] Amonestación para Sebastian Diaz.
[ +1 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Ignacio Perez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Amonestación para Lucas Alarcon.
Cambio: se retira Juan Fuentes y entra en su lugar Sebastian Diaz.
Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Dylan Escobar.
Cambio: se retira Gonzalo Jara y entra en su lugar Daniel Cordero.
Amonestación para Cristian Gutierrez.
Amonestación para Ignacio Perez.
Cambio: se retira Manuel Rivera y entra en su lugar Bryan Mendoza.
Cambio: se retira Alfred Canales y entra en su lugar Diego Valencia.
Cambio: se retira Fernando Dinamarca y entra en su lugar Cristian Gutierrez.
Cambio: se retira Matias Pinto y entra en su lugar Jeyson Rojas.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri!
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
5-3-2
Eryin Sanhueza 1
Eryin
Sanhueza
Matias Pinto 23
Matias
Pinto
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Nicolas Ferreyra 3
Nicolas
Ferreyra
Joaquin Fernandez 22
Joaquin
Fernandez
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Manuel Rivera 8
Manuel
Rivera
Gonzalo Jara 7
Gonzalo
Jara
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Mario Sciacqua
  • Suplentes
  • 12
    Fabian Cerda
  • 33
    Daniel Cordero
  • 6
    Sebastian Diaz
  • 16
    Cristian Gutierrez
  • 32
    Bryan Mendoza
  • 4
    Jeyson Rojas
  • 2
    Andres Zanini
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Tomas Astaburuaga 23
Tomas
Astaburuaga
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Ignacio Perez 4
Ignacio
Perez
Eduard Bello 18
Eduard
Bello
Alfred Canales 22
Alfred
Canales
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 21
    Dylan Escobar
  • 33
    Nicolas Letelier
  • 35
    Diego Corral
  • 16
    Leenhan Romero
  • 14
    Juan Rossel
  • 30
    Diego Valencia
11
Faltas Cometidas
14
2
Fuera de Juego
3
46
Posesión de Balón
54
3
Tarjetas Amarillas
2
7
Tiros Fuera
5
1
Tiros a Puerta
2
6
Corners
7
0
Tarjetas Rojas
1
6
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
17
Tiros Libres
13
1
Paradas
1
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
4
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
0
Corners 1ª Mitad
7
6
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
9
Últimos enfrentamientos
LA 0 – 1 UNI 08/11/2025
UNI 1 – 3 LA 25/05/2025

