El Campeonato Nacional entró en su recta final y los distintos equipos se juegan el todo por el todo para conseguir sus objetivos. Donde está más ajustada la tabla de posiciones es en la parte baja, donde hay importantes elencos en la lucha por evitar el descenso.

En esta instancia cada derrota es un duro golpe, sobre todo considerando la cantidad de partidos que restan. Por ello, debido al mal momento que atraviesa en el torneo, un entrenador que se encuentra peleando por mantener la categoría, decidió dar un paso al costado.

😮 Nuevo entrenador del fútbol chileno deja su cargo

Uno de los equipos que no lo ha pasado bien en el último tiempo y que se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla es Everton de Viña del Mar. El elenco ruletero solo ha triunfado en dos de los últimos diez partidos, resultados que lo mantienen a solo dos puntos del descenso.

Esto provocó que su entrenador, Mauricio Larriera, presentara su renuncia. Según informó el medio Golazo FM, el DT tomó la decisión a raíz de una serie de resultados que no acompañaron al equipo.

Esta habría sido aceptada por la dirigencia viñamarina, por lo que solo resta que se haga oficial.

⚽ Un histórico al rescate de Everton

A falta del anuncio oficial, el citado medio reveló que el encargado de asumir la dirección técnica de Everton de Viña del Mar será el histórico Gustavo Dalsasso, quien se desempeña como gerente deportivo del club.

El otrora guardameta dirigirá al equipo en lo que resta de campeonato en compañía de Julio Barroso, quien fuera referente del equipo ruletero.

