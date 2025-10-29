El ambiente en Talcahuano ya se siente especial antes del Huachipato vs U de Chile, encuentro válido por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, que se disputará este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas en el Estadio CAP Acero.

Sin embargo, esta vez la conversación no gira solo en torno a lo futbolístico. La atención se la llevó el valor de las entradas, que van desde $25.000 hasta $800.000, destacando la Terraza VIP como la opción más exclusiva y costosa, con un precio de $400 mil para dos personas.

El anuncio generó un fuerte debate entre los hinchas, quienes criticaron el alto costo, y también entre voces del medio futbolístico, como Nicolás Peric, que ironizó con el tema en televisión.

🎟️ ¿Cuánto cuestan las entradas para Huachipato vs U de Chile?

De acuerdo con la información oficial del club acerero, la venta comenzó este lunes a las 20:00 horas e incluye diversos valores según la ubicación y los beneficios ofrecidos:

Localidad Precio (CLP) Beneficios incluidos Hincha / Visita $25.000 Sectores tras los arcos Preferencial $40.000 Vista central Oficial $70.000 Acceso general cubierto Balcón Sur $130.000 Incluye dos estacionamientos Terraza VIP $400.000 (para dos personas) 2 camisetas oficiales, catering y estacionamiento Palcos $800.000 (8 personas) Servicio completo y zona exclusiva

El club informó además que todos los asistentes deben pagar entrada, incluidos los niños, algo que también generó descontento en redes sociales.

🏟️ ¿Qué incluye la Terraza VIP del Estadio CAP Acero?

La Terraza VIP fue diseñada como una experiencia “premium” para dos personas, ubicada en un sector elevado del estadio, con vista lateral privilegiada al campo de juego.

El paquete incluye:

🎽 Dos camisetas oficiales

🍽️ Catering durante todo el partido

🚗 Estacionamiento privado dentro del recinto

El club promociona esta zona como “una experiencia exclusiva para disfrutar del fútbol con comodidad y estilo”, aunque el contraste con las entradas populares reavivó el debate sobre los precios del fútbol chileno.

🔥 “¿Está Karol G en el entretiempo?”: la reacción viral de Nicolás Peric

La discusión se intensificó luego de que el exarquero Nicolás Peric, hoy panelista de Pauta de Juego, manifestara su indignación con los precios en tono irónico:

“¿Dónde es eso, en el Bernabéu?”, lanzó de entrada. “Malísimo, conozco el CAP y no tiene espacio para eso, para poner a esa gente en los VIP. ¿Está Karol G en el entretiempo? Mamita, mira los precios, 25 lucas una galería… No tiene respeto por la gente ese señor (Víctoriano Cerda) ni cariño por la actividad. Esto es ridículo, es no querer al club, a sus hinchas. Nada le interesa”, expresó el “Loco” en Pauta de Juego.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, generando apoyo de hinchas que consideran “excesivo” el valor frente al nivel del torneo local.

⚽ ¿Cuándo y dónde se juega Huachipato vs U de Chile?

📅 Fecha: Domingo 2 de noviembre

Domingo 2 de noviembre 🕐 Hora: 12:30 horas

12:30 horas 🏟️ Estadio: CAP Acero, Talcahuano

CAP Acero, Talcahuano 📺 Transmisión: TNT Sports y Estadio TNT

Huachipato llega con la obligación de sumar tras una racha irregular (una victoria en sus últimos cinco partidos), mientras que Universidad de Chile busca reponerse de su caída en el clásico universitario y seguir en la pelea por los primeros lugares.

